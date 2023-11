Perla Vatiero si è riconfermata nel suo ruolo di superprotagonista durante l’ultima diretta del Grande Fratello andata in onda nella serata di lunedì 27 novembre. Per l’occasione, l’ex volto di Temptation Island ha indossato un abito giallo che ha subito conquistato il pubblico femminile del famoso reality show che si è subito messo in moto per scoprire marca e prezzo del look sfoggiato dalla gieffina.

Stando a quanto rivelato dal sito Novella 2000, la mise indossata da Perla è una creazione firmata Kuea acquistabile al prezzo di 389 euro.