Una delle donne più belle del mondo negli anni Novanta, regina incontrastata delle passerelle insieme alle altre Super-Topmodel come Naomi, Kate Moss, Cindy Crawford e Carla Bruni sembra essere intenzionata a dire addio agli uomini. Linda Evangelista ha detto basta alle relazioni, del genere maschile non ne vuole più sapere, secondo quanto dichiarato al Sunday Times.

La confessione di Linda Evangelista: “Non voglio più andare a letto con nessuno”

«Non voglio più andare a letto con nessuno. Non voglio sentire il respiro di nessuno»: l’ha detto Linda Evangelista durante un’intervista con il Sunday TImes. L’ex-supermodel, regina delle passerelle negli anni Novanta, ha deciso che non ha tempo per le relazioni, almeno per il momento. Ripensando a quando è stata la sua ultima relazione, Evangelista ha confessato che risalirebbe a prima del Cool-Sculpting, un intervento a cui si era sottoposta nel 2016 per la riduzione del grasso e che l’ha però lasciata sfigurata, costringendola a vivere da reclusa per cinque anni.

Dopo la lotta ai tumori Linda Evangelista cerca serenità

Sono stati anni duri quelli vissuti recentemente dall’ex-supermodel Linda Evangelista, ora 58enne. È ritornata a farsi vedere in pubblico da poco più di un anno, dopo essere stata costretta a vivere da reclusa a causa delle conseguenze disastrose, e che l’hanno lasciata sfigurata, di un intervento di chirurgia plastica. Alla situazione già emotivamente sfidante si è aggiunto un altro brutto colpo per Evangelista, che ha scoperto di avere un tumore al seno, contro cui ha combattuto solo per poi esserne colpita nuovamente. Nonostante la situazione difficile ancora in corso Linda si dichiara felice, e per niente interessata a conoscere potenziali partner: «Sono felice per la mia vita.- ha confessato- Sono felice di essere viva».

