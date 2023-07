Piccolo incidente al mare per Alessia Marcuzzi. La conduttrice di Boomerissima è caduta dalle rocce e ha riportato qualche escoriazione al viso e al corpo. Come sta?

Alessia Marcuzzi: incidente al mare

Alessia Marcuzzi si sta godendo una lunga vacanza al mare prima di tornare in televisione con il suo programma Boomerissima. La conduttrice, tramite il suo profilo Instagram, ha raccontato di aver avuto un piccolo incidente sulle rocce. E’ caduta e ha sbattuto anche il volto.

Il racconto di Alessia Marcuzzi

La Marcuzzi, mostrandosi su un lettino con una borsa del ghiaccio, ha raccontato:

“Non cambio mai… Faccio sempre le strade più difficili. Cascata sulle rocce come una polla“.

Alessia ha riportato qualche escoriazione sul viso e sul corpo, ma non si è abbattuta. Non a caso, ha raccontato l’incidente con il sorriso sulle labbra.

Come sta Alessia Marcuzzi?

La Marcuzzi, è bene sottolinearlo, non ha riportato gravi conseguenze. L’incidente le ha provocato qualche escoriazione, ma nulla di tanto preoccupante. Tra qualche giorno avrà già dimenticato l’accaduto e sarà pronta per tornare sulle rocce. I fan, nel frattempo, non vedono l’ora di vederla in televisione al timone di Boomerissima, programma che è stato riconfermato per il secondo anno consecutivo nei palinsesti Rai.