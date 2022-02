Alex Belli, gli auguri di San Valentino per Delia prima del suo ingresso al GF Vip: l'attore non molla.

Prima di tornare nella Casa del GF Vip, Alex Belli ha voluto fare gli auguri di San Valentino alla moglie Delia Duran. Tramite i suoi profili social, l’attore ha condiviso un video che lo ritrae con la sua dolce metà e ha lanciato l’ennesima perla di saggezza.

Alex Belli: gli auguri di San Valentino per Delia

Alex Belli non smette di stupire. Dopo aver accettato di tornare nella Casa del GF Vip per due settimane, l’attore ha voluto utilizzare per l’ultima volta i social per fare degli auguri speciali a Delia Duran. In occasione di San Valentino, ha condiviso un video che lo ritrae mentre prende in braccio la moglie e la fa volteggiare. In sottofondo la bellissima canzone Shallow, cantanta da Lady Gaga e Bradley Cooper.

A didascalia, neanche a dirlo, non poteva mancare l’ennesima perla di saggezza del “Man”:

“Non c’è amore senza perdono. Non esiste perdono senza amore”.

Missione riconquistare la moglie: regista Alex Belli

In attesa di scoprire come andrà la convivenza tra Alex, Delia e Soleil Sorge, l’attore ha ammesso che intende riconquistare la moglie.

Belli, a suo dire, ha accettato la proposta di Alfonso Signorini per provare a ricostruire il suo matrimonio. La “chimica artistica“, almeno quella tra lui e l’influencer italo-americana, non dovrebbe andare più in scena. Il protagonsita delle prossime settimane del GF Vip, quindi, dovrebbe essere “l’amore libero“. Questo prevede che Soleil ne faccia parte? Staremo a vedere.

Alex Belli rientra in Casa: i concorrenti lo sanno già

Mentre Alex si sta preparando al suo ennesimo ingresso trionfale, i concorrenti del GF Vip sanno già che l’uomo varcherà la famosa porta rossa. Il merito, ovviamente, è di coloro che si recano fuori da Cinecittà muniti di megafono. Delia, appena saputa la “flash news” è apparsa delusa, ammettendo di non volere il marito in Casa. La Sorge, invece, non vede l’ora di assistere all’ennesima puntata della soap opera. Gli altri concorrenti, infine, sono esasusti e non ne possono più di questa sceneggiata.