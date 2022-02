Alex Belli, quanto tempo resterà al GF Vip? Svelate le date da contratto, che deluderanno i fan della soap opera.

Alfonso Signorini, nel corso dell’ultima diretta del GF Vip, aveva già anticipato le tempistiche sulla permanenza di Alex Belli nella Casa. Nelle ultime ore, però, una conferma arriva dal giornalista Gabriele Parpiglia.

Alex Belli: quanto tempo resterà al GF Vip?

Come aveva anticipato Silvia Toffanin, Alex Belli è pronto per tornare nella Casa del GF Vip. L’annuncio ufficiale è arrivato da Alfonso Signorini, nel corso dell’ultima diretta del reality più spiato d’Italia. A quanto pare, l’attore rientrerà in gioco per mettere un punto – si spera – alla soap opera con la moglie Delia Duran e l’amica speciale Soleil Sorge. Il conduttore ha anticipato che Alex resterà in Casa per due settimane:

“Adesso hai la possibilità di tornare per qualche giorno, così a mettere la parola fine a questa storia. Darai un finale alla soap con Delia e Soleil. Diciamo che dovrai decidere chi scegliere tra le due. Però sappi che non avrai molto tempo, adesso non sappiamo esattamente quanto, però ecco, penso almeno due settimane. Tu adesso vai, scegli chi ti pare, la Duran, la Sorge, ma anche Basciano, basta che prendi una decisione una volta per tutte”.

La conferma di Gabriele Parpiglia

Nel corso del format Casa Chi, il giornalista Gabriele Parpiglia ha parlato del nuovo ingresso di Alex al GF Vip e ha confermato le parole di Signorini. Ha dichiarato:

“Il nuovo ingresso di Alex nella casa del GF Vip vi dico io che durerà per quattro puntate. Diciamo che al momento sono ufficiali quattro puntate e quindi due settimane”.

Pertanto, Belli entrarà in Casa lunedì 14 febbraio 2022, nel giorno di San Valentino, e terminerà la sua esperienza il 28 febbraio. Dalle parole di Parpiglia, però, si coglie la possibilità di un prolungamento. Molto probabilmente, la cosa dipenderà dagli ascolti.

Alex Belli in quarantena a Roma

Nel frattempo, Alex Belli è già in quarantena presso un hotel di Roma. L’attore starà studiando un nuovo copione? Ci sono buone probabilità che decida di tornare con la moglie Dela Duran, così come è possibile che chieda alla consorte e a Soleil Sorge di iniziare un “amore libero” alla luce del sole.