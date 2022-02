Alex Belli torna al GF Vip: le reazioni dei concorrenti

I fan del GF Vip hanno messo in guardia i concorrenti avvisandoli del ritorno di Alex Belli all'interno della Casa.

Alex Belli rientrerà nella casa del Grande Fratello Vip per ben 2 settimane e, all’interno del programma, i concorrenti sono venuti a saperlo grazie ad alcuni fan che si sono messi a urlare fuori dalla Casa.

Alex Belli torna al GF Vip: le reazioni

Il ritorno di Alex Belli nella casa del GF Vip 6 avrebbe dovuto essere una sorpresa per i concorrenti del reality show, ma alcuni fan del programma hanno pensato bene di mettere in guardia i volti della Casa di Cinecittà mettendosi a urlare dall’esterno del giardino. “Delia stai attenta, Alex rientra”, ha urlato un fan dall’esterno della Casa. Delia è apparsa pensierosa rispetto alla notizia, mentre gli altri vip presenti in casa non si sono detti particolarmente stupiti.

La reazione di Soleil

Nelle ultime ore è emerso che Soleil Sorge sapesse già del ritorno di Alex all’interno del programma, e a dirglielo sarebbe stato lui stesso prima di uscire a dicembre. Alessandro Basciano ha dichiarato che a lui l’avesse detto Gianluca (uno degli ultimi arrivati nella casa del reality show) mentre Davide Silvestri sarebbe stato messo al corrente dallo stesso Belli.

Lo sfogo di Lulù

La notizia del ritorno di Alex Belli al GF Vip ha fatto infuriare Aldo Montano, mentre nelle ultime ore anche Lulù Selassié si è sfogata a proposito della vicenda affermando: “Hanno detto che rientra Alex.

Non è giusto, allora uscivamo tutti, ci facevamo Natale con i parenti e poi rientravamo”. L’accoglienza di Alex Belli da parte dei concorrenti del GF Vip non sarà delle migliori?