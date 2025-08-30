Durante una vacanza negli Stati Uniti, Alfonso D’Apice e Chiara Cainelli sono rimasti coinvolti in un grave incidente che ha destato subito preoccupazione tra i fan. Le circostanze dell’episodio non sono ancora del tutto chiare, ma le prime informazioni parlano di ferite significative.

Paura, soccorsi e polemiche sui social dopo l’incidente di Alfonso D’Apice e Chiara Cainelli

Alfonso D’Apice è stato colpito dalle critiche per aver condiviso sui social i momenti immediatamente successivi all’incidente. Alcuni utenti hanno criticato la scelta di filmare, ritenendo inopportuno registrare dopo aver rischiato la vita. L’ex gieffino ha però replicato con decisione, spiegando che i video sono utili anche a fini legali e sanitari, soprattutto perché con loro c’erano donne e bambini.

“Nel 2025 purtroppo esistono ancora degli sciacalli che devono parlare delle cose degli altri senza un minimo di tatto o sensibilità. Abbiamo scampato la morte e altre 20 persone insieme a noi. Ed è proprio grazie a quei video e alle foto degli altri che potremo essere tutelati legalmente e per la sanità. Insieme a noi c’erano donne e bambini”.

Alfonso D’Apice e Chiara Cainelli coinvolti in grave incidente negli Usa: le loro condizioni

Momenti di vero terrore hanno segnato la vacanza negli Stati Uniti di Alfonso D’Apice e Chiara Cainelli, ex concorrenti del Grande Fratello. I due erano a Las Vegas quando il van su cui viaggiavano si è ribaltato, probabilmente a causa di uno pneumatico scoppiato, secondo quanto dichiarato dallo stesso D’Apice.

“Sarà esplosa una ruota. Il van ha frenato e poi si è ribaltato. Ho subito controllato che Chiara stesse bene, poi mi sono rialzato e sono passato davanti a tutti per raggiungere il vetro anteriore che non si era rotto. L’ho spaccato con lo specchietto retrovisore e mi sono tagliato la mano. Poi ho cominciato a dare calci finché la mia gamba ha attraversato il vetro e mi sono ferito. Mi sono strappato tutta la gamba”.

Ancora scossi dall’esperienza, hanno condiviso il racconto sui social, mostrando immagini forti degli attimi successivi all’incidente. Alfonso ha descritto i momenti concitati: dopo il ribaltamento, ha controllato le condizioni della compagna, poi ha rotto il vetro anteriore del veicolo con lo specchietto retrovisore per uscire, ferendosi mano e gamba.

L’amico della coppia, Antonio Maietta, ex protagonista di Temptation Island, ha rassicurato i fan, raccontando che entrambi sono “vivi per miracolo” e profondamente scossi.