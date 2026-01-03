Alice Campello e Alvaro Morata: la fine della relazione è sempre più vicina

Alice Campello e Alvaro Morata, la fine della relazione è sempre più prossima. Cresce la curiosità dei fan di scoprire chi è la terza persona che ha rapito il cuore del fuoriclasse spagnolo.

Alvaro Morata e Alice Campello sono in crisi da diverso tempo e stando a quanto emerso dagli ultimi indizi social non vi sarebbe opportunità di passi indietro portando a breve al vero e proprio divorzio con strade inedite per entrambi, in particolare per il calciatore che avrebbe già trovato la sostituta.

Ora è giunto il momento di mostrare la terza persona

La relazione tra Alvaro Morata e Alice Campello è sempre più ai titoli di coda e stando a quanto riportato da Leggo.it tramite le indiscrezioni degli esperti di gossip Deinaira Marzano e Amedeo Venza la relazione è finita in modo tutt’altro che sereno.

Il rapporto tra i due che insieme hanno costruito una famiglia con 4 figli sarebbe scivolato verso il punto di non ritorno nella fase più recente della carriera dell’attaccante quando, infortunato, avrebbe incontrato un’altra donna, tradendo la moglie.

La terza persona in questione resta ancora misteriosa, sta di fatto che in lei Alvaro ha trovato il supporto emotivo ed affettivo di cui aveva bisogno per affrontare il difficile momento.

Dalla Spagna sicuri: “La relazione finirà”

Nel frattempo dalla Spagna arriva un’indiscrezione che se confermata aprirebbe uno scenario non certo soprendente.

La giornalista Kike Quintana annuncia che Morata ha trovato sostegno in una donna nel caos professionale che stava attraversando.

Sulla coppia Campello-Morata svela come riporta Leggo.it – “Ci hanno provato perché hanno 4 figli, ma secondo fonti attendibili, la relazione finirà“.