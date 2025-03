Situazione critica a Sesto Fiorentino

Questa mattina, Sesto Fiorentino, un comune situato nella provincia di Firenze, ha vissuto un evento meteorologico estremo che ha portato all’esondazione del torrente Rimaggio. Le forti piogge, che hanno colpito la zona sin dalle prime ore del giorno, hanno causato allagamenti significativi, in particolare in piazza del Mercato e nelle strade circostanti. La situazione è diventata rapidamente critica, con l’acqua che ha invaso le vie principali, creando disagi per i residenti e i commercianti.

Appello del Comune e misure di sicurezza

In risposta all’emergenza, il Comune di Sesto Fiorentino ha attivato i suoi canali ufficiali per comunicare con la popolazione. È stato lanciato un appello chiaro e diretto: “Non uscire di casa, non mettersi alla guida e spostarsi ai piani alti”. Questa raccomandazione è fondamentale per garantire la sicurezza dei cittadini, poiché le autorità stanno monitorando costantemente l’evoluzione della situazione. La protezione civile è già al lavoro per valutare i danni e intervenire nelle aree più colpite.

Impatto sulle infrastrutture e sulla comunità

Le conseguenze delle forti piogge non si limitano solo agli allagamenti. Le infrastrutture della città, già messe a dura prova da eventi meteorologici precedenti, rischiano di subire danni significativi. Le strade allagate rendono difficile il passaggio dei mezzi di soccorso e possono ostacolare le operazioni di pulizia e ripristino. Inoltre, i commercianti locali stanno affrontando una crisi, con negozi e attività commerciali costretti a chiudere temporaneamente. La comunità è chiamata a unirsi in questo momento di difficoltà, mostrando solidarietà e supporto reciproco.