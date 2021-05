Allenamento corpo libero: come farlo a casa

L'allenamento corpo libero aiuta a tenersi in forma con esercizi che siano mirati da svolgere nella tranquillità della propria casa.

In vista della stagione estiva, in modo da avere una forma fisica adeguata, sono diversi gli esercizi che è possibile fare. L’allenamento corpo libero è l’ideale per allenarsi ed essere pronti per la prova costume stando a casa. Vediamo come svolgerlo.

Allenamento corpo libero

In questo periodo, in cui a causa del Covid le palestre e i centri sportivi sono ancora chiusi, quindi non è possibile usufruirne, sono diversi coloro che si arrangiano come possono. Un metodo per tenersi in forma è l’allenamento corpo libero, ovvero una serie di esercizi da fare a casa, senza l’ausilio degli attrezzi. Sono molto efficaci e utili per un fisico tonico.

L’allenamento corpo libero in casa sta prendendo sempre più piede, anche perché quando piove non si ha voglia di uscire, quindi allenandosi tra le mura domestiche si possono, comunque ottenere risultati importanti ed efficaci ai fini della forma fisica. Inoltre, allenarsi a casa porta alcuni vantaggi. Ognuno decide dove e quando allenarsi, oltre alla durata del tempo senza attendere.

L’allenamento corpo libero è definito in questo modo proprio perché senza attrezzi. Un allenamento che non prevede pesi, ma soltanto esercizi utili a rinforzare e sviluppare il tono muscolare. Inoltre, è possibile farlo ovunque: sia nella camera, ma anche nel giardino.

A differenza di altri allenamenti o attività fisica, è molto economico proprio perché non si usano attrezzi. Un allenamento del genere è molto vario in quanto sono tantissimi gli esercizi che è possibile fare alternandoli. Sono esercizi utili per ogni parte del corpo, in quanto rassodano i glutei e le gambe, oltre a ottenere un addome piatto.

Allenamento corpo libero: come fare

Per cominciare un allenamento corpo libero nella stanza o giardino di casa, è molto importante, prima di tutto, stilare un programma in modo da valutare quali esercizi fare. Bisogna anche decidere in quale momento della giornata allenarsi. Solitamente gli esperti consigliano il mattino, poco prima di fare colazione, in modo da ricaricarsi per la giornata.

Per ottenere risultati importanti ed efficaci, è bene allenarsi tutti i giorni per almeno 30 minuti. Si consiglia di trovare una zona della casa in cui sentirsi a proprio agio per fare i vari esercizi. Una stanza del soggiorno o la camera da letto sono l’ideale, ma è consigliato spostare i vari mobili in modo da non interferire con i movimenti e procurarsi un tappetino per i vari esercizi.

Bisogna sempre cominciare con un buon riscaldamento in modo d’aumentare la temperatura corporea e migliorare così la circolazione. Si consiglia di fare sempre attenzione alla postura facendo in modo che sia diritta senza inarcarsi troppo. Fare un po’ di stretching prima e dopo è importante per prevenire eventuali infortuni o strappi muscolari.

Diversi sono gli esercizi da fare nell’allenamento corpo libero: dallo step usando i gradini delle scale sino ai piegamenti sulle braccia in modo da riattivare i tricipiti passando anche per gli affondi per cui si può usare una panchina o una sedia per far lavorare i glutei. All’inizio, è meglio andare cauti con tranquillità senza esagerare e aumentare la serie man mano.



