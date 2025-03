Allerta meteo 28 marzo: in arrivo 48 ore di maltempo, situazione critica in alcune Regioni per piogge intense e persistenti.

A causa della presenza di una vasta area di bassa pressione sulle regioni meridionali, le condizioni di tempo instabile continueranno a interessare principalmente il Sud Italia e il medio versante Adriatico. Sono previste piogge abbondanti e persistenti, accompagnate da fenomeni temporaleschi, che potrebbero causare disagi, soprattutto nelle zone costiere e montuose. La Protezione Civile ha diramato una nuova allerta meteo per la giornata di venerdì 28 marzo.

Allerta meteo: ultimo weekend del mese di marzo con il maltempo

Nel weekend del 29 e 30 marzo 2025, una nuova fase di maltempo colpirà l’Italia. Una perturbazione proveniente dal nord Atlantico, caratterizzata da aria fredda in quota, si spingerà verso il Mediterraneo, dando origine a un ciclone con un minimo di pressione atmosferica vicino alla Sardegna. Questo sistema depressionario porterà condizioni meteorologiche difficili, con effetti più intensi sulle regioni centrali e meridionali del paese.

Le temperature rimarranno sotto la media stagionale e si prevede un’intensificazione del vento, con raffiche che potrebbero causare disagi. Questo porterà a un quadro meteorologico particolarmente complesso per le prossime 48 ore, con rischio di ulteriori fenomeni avversi.

Allerta meteo 28 marzo, nuova ondata di maltempo: le regioni coinvolte

La Protezione Civile ha diramato un’allerta gialla per piogge, in vigore fino a sabato alle 23:59 CET, per temporali, rischio idraulico e idrogeologico in queste aree. Si raccomanda di prestare attenzione a possibili disagi nelle attività all’aperto.​

L’allerta gialla (criticità ordinaria) interesserà otto regioni italiane: Abruzzo, Calabria, Campania, Marche, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste per l’Italia viene aggiornato quotidianamente e può essere consultato sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, insieme alle norme comportamentali in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta e le azioni di prevenzione sono gestite dalle strutture locali di protezione civile, in costante contatto con il Dipartimento.