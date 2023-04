Allerta meteo arancione lunedì 3 aprile in Calabria e in Sicilia, sette Regioni in allerta gialla

Allerta meteo arancione lunedì 3 aprile in Calabria e in Sicilia, sette Regi...

Allerta meteo della Protezione Civile per la giornata di lunedì 3 aprile: due Regioni in arancione, altre sette in giallo.

È stata emanata un’allerta meteo della Protezione Civile per lunedì 3 aprile a causa dell’instabilità climatica che si sta abbattendo sull’Italia.

Maltempo in Italia: la segnalazione della Protezione civile

Secondo quanto riferito dalla Protezione Civile, nella giornata del 3 aprile, si assisterà a un ulteriore peggioramento dellecondizioni metereologiche in Italia. A partire dalla serata di domenica 2 aprile e per l’intera giornata di lunedì 3, una struttura depressionaria centrata sulla Sardegna si sposterà verso la Calabria e la Sicilia, determinando un considerevole peggioramento delle condizioni metereologiche nelle due Regioni. Al contempo, si assisterà a un progressivo intensificarsi della ventilazione settentrionale su gran parte della Penisola. In questo contesto, sono stati annunciati venti fino a burrasca forte, soprattutto lungo le coste e sui settori appenninici.

Sulla base delle previsioni sinora disponibili, il Dipartimento della Protezione Civili ha emanato un avviso di condizioni metereologiche avverse in accordo con le Regioni coinvolte. I fenomeni meteo previsti provocheranno significative criticità idrogeologiche e idrauliche, sintetizzate nel bollettino nazionale di criticità e di allerta che può essere visionato sul sito del Dipartimento della Protezione Civile.

Allerta meteo arancione per lunedì 3 aprile in Sicilia e Calabria. Altre sette regioni in allerta gialla

Per quanto riguarda l’avviso di condizioni metereologiche avverse, la Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo arancione per buona parte dei settori di Calabria e Sicilia. Allerta meteo gialla, invece, sui restanti settori di Calabria e Sicilia e in Abruzzo, Umbria, Molise, Basilicata e Puglia.

I fenomeni meteo che hanno determinato la disposizione dell’allerta meteo sono stati riportati nel bollettino nazionale di criticità e di allerta che può essere visionato sul sito del Dipartimento della Protezione Civile. Il maltempo in Italia si connoterà per rovesci di forte intensità, potenti raffiche di vento e frequente attività elettrica.