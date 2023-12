La Protezione Civile ha emanato un’allerta meteo per venerdì 22 dicembre 2023 segnalato l’arrivo di forti venti. Quali sono le Regioni a rischio?

Allerta meteo della Protezione Civile per forti venti per venerdì 22 dicembre 2023

Nelle prossime ore, su parte dell’Italia, arriverà una violenta tempesta di vento causata dall’improvvisa irruzione di fortissime correnti di aria dal nord Europa. Sulla base delle previsioni sinora disponibili, quindi, il Dipartimento della Protezione Civile ha emanato un’allerta meteo per il 22 dicembre per venti forti fino a burrasca e per mareggiate lungo le coste esposte in accordo con le Regioni coinvolte.

Il maltempo è causato da una perturbazione che sta stazionando sull’Europa orientale e viene alimentata da intense correnti in quota provenienti dal nord. La perturbazione sta per raggiungere la Penisola e provocherà un deciso rinforzo dei venti sui settori alpini e su gran parte delle regioni occidentali.

Le Regioni indicate dalla Protezione Civile

In considerazione delle previsioni meteo disponibili e dell’andamento dei fenomeni climatici in essere, la Protezione Civile ha diramato un avviso di condizioni metereologiche avverse per vento forte. L’allerta meteo, in particolare, riguarderà Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Veneto, provincia autonoma di Bolzano, provincia autonoma di Trento, Sardegna, Sicilia e Calabria.

Si prevedono, poi, rinforzi fino a burrasca sulle zone litoranee delle isole maggiori e forti mareggiate lungo le coste esposte.

I fenomeni meteo che hanno determinato la disposizione dell’allerta meteo sono stati riportati nel bollettino nazionale di criticità e di allerta che può essere visionato sul sito del Dipartimento della Protezione Civile. Non sono previsti fenomeni temporaleschi significativi.