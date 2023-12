Ci addentriamo ancora di più nell’inverno con le previsioni meteorologiche che parlano di allerta meteo in sud Italia.

Allerta meteo in arrivo nel sud Italia

Il maltempo sta colpendo le regioni italiane, senza nessuna eccezione. Dal nord al sud stiamo assistendo a un calo delle temperature, in perfetto clima invernale.

In qualche zona sono anche caduti fiocchi di neve e per lo più abbiamo tanta pioggia e vento nelle principali città italiane.

Solitamente le zone meridionali sono sempre quelle che si trovano in coda rispetto alle altre per quanto riguarda il manifestarsi di condizioni climatiche avverse. Ora però è allerta meteo proprio in sud Italia.

Calo delle temperature: allerta meteo nelle regioni del sud

Sarà freddo proprio come in pieno inverno al sud, dove gli esperti indicano un’allerta meteo che colpirà le regioni già a partire dal 7 dicembre.

Le piogge e i temporali insisteranno ovunque ma soprattutto, sul Gargano e sul basso Tirreno, fra Calabria e Sicilia.

I fenomeni più gravi interesseranno le Eolie, lo Stretto di Messina. In realtà Messina già in questi giorni è stata colpita duramente, con picchi di 40 millimetri di pioggia fra Capo d’Orlando e Milazzo.

In questo quadro di peggioramento generale, ci sarà anche neve a quote basse: sul Gargano e in Basilicata sui 700 metri, in Calabria e in Sicilia sui 1.300 metri. Un po’ ovunque perciò, uno scenario invernale anticipato.

Al contrario, sempre dal 7 dicembre, assisteremo ad un clima soleggiato al nord e al centro, anche se comunque le temperature rimarranno rigide.