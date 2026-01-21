Il ciclone Harry non dà tregua al Sud Italia, da giorni sotto la morsa del maltempo, con violenti nubifragi e venti che superano i 120 km all’ora. Anche oggi, mercoledì 21 gennaio, è allerta meteo rossa. Sono 150 i comuni che hanno deciso di tenere chiuse le scuole di ogni ordine e grado.

Ciclone Harry: è allerta meteo rossa

Il Sud e le Isole Maggiori sono interessate in questi giorni da una violenta ondata di maltempo. Il ciclone Harry infatti ha portato a violenti nubifragi, soprattutto in Sicilia, Calabria e Sardegna, con venti in alcune zone superiori ai 110/120 km all’ora. La Protezione Civili ha diramato anche per la giornata di oggi, mercoledì 21 gennaio 2026, un’allerta meteo rossa. Nelle tre regioni sopra citate, c’è infatti il rischio di piogge intense, venti di burrasca e mareggiate. Prestare dunque la massima attenzione, soprattutto, per quanto riguarda la Calabria, in zona Catanzaro Lido, dove la violenta mareggiata ha causato allagamenti sul lungomare in zona Porto. Il Presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani, ha lanciato un appello alla popolazione: “Massima attenzione nelle prossime ore”. Situazione critica nel Messinese, a Santa Teresa di Riva gli abitanti sono rimasti al buoi e senza acqua potabile. A Palermo invece un’auto è stata trascinata via dalla onde finendo in mare. Fortunatamente non vi era nessuno a bordo. Da domani la situazione dovrebbe migliorare.

Maltempo, scuole chiuse in 150 comuni

Come abbiamo visto, il Sud, in particolare la Calabria, la Sicilia e la Sardegna, è sotto la morsa del maltempo, con la Protezione Civile che ha diramato l’allerta meteo rossa. Anche oggi, mercoledì 21 gennaio 2026, molte scuole rimarranno chiuse. Sono infatti 150 i comuni che hanno deciso di tenere chiusi gli istituti scolastici di ogni ordine e grado. Da domani la situazione dovrebbe cominciare a migliorare, si invitano i cittadini a prestare la massima attenzione.