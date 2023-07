Il maltempo non accenna ad andare via dal Nord Italia. Il Centro ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment) ha reso noto un avviso di allerta meteo per il weekend valido dalle 8 di sabato 22 luglio fino alle 8 di domenica 23 luglio 2023. Per la precisione dal Nord/Ovest e l’Est sono stati emessi un livello 1 e un livello 2 soprattutto per grandine di grandi dimensioni e, in misura minore, per forti precipitazioni convettive e per forti raffiche di vento convettivo. Sono stati emessi un livello 1 e un livello 2 per il Nord/Est dell’Italia, il Sud dell’Austria, Slovenia, Croazia e Sud/Ovest Ungheria per forti precipitazioni convettive, grandine di grandi dimensioni e forti raffiche di vento convettivo.

Allerta meteo, weekend turbolento al Nord

Le previsioni meteo per la zona settentrionale indicano un cielo irregolarmente nuvoloso. Nel corso della tarda mattinata, ci sarà un aumento della nuvolosità su tutte le regioni, con addensamenti particolarmente compatti, soprattutto sulle aree alpine e prealpine. Si prevedono rovesci o temporali sparsi in queste zone.

La situazione nel resto dell’Italia

Come informa Meteoweb, nel Centro Italia e in Sardegna, ci saranno poche nubi con prevalenza di nuvolosità medio-alta sull’intero settore. Nel pomeriggio, si svilupperanno nubi cumuliformi in prossimità dei rilievi montuosi. Al contrario, nel Sud Italia e in Sicilia, il cielo sarà sereno o poco nuvoloso, senza significative coperture nuvolose.