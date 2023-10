In quattro arrestati in Spagna dopo l'aumento dei controlli anti-terrosimo della polizia

Sono aumentati in tutta Europa gli sforzi per rafforzare le misure anti-terrorismo in seguito ai recenti attacchi che hanno colpito Belgio e Francia. In Spagna sono quattro gli arresti in seguito a recenti operazioni di sicurezza, i sospettati individuati a Madrid, Cubelles e a Huetor-Tajar vicino a Granada.

Il rafforzamento delle misure di sicurezza per sventare potenziali attacchi terroristici ha permesso alla polizia spagnola di effettuare quattro arresti, tre uomini e una donna. Secondo fonti locali rilanciate dal MailOnline, due degli arrestati sarebbero nazionalisti spagnoli recentemente convertiti all’Islam. I controlli che hanno portato all’individuazione di questi sospettati, di età compresa tra i venti e trentun anni, sono nati in seguito all’intensificarsi in Spagna delle misure anti-terrorismo in seguito alla guerra tra Israele e Hamas, oltre che ai recenti attentati in Belgio e Francia.

Quattro persone arrestate in seguito a operazioni anti-terrorismo

Fonti locali rilanciate a livello internazionale dal MailOnline riportano come due degli arrestati in Spagna in seguito a operazioni anti-terrorismo siano nazionalisti recentemente convertitisi all’Islam. Secondo quanto dichiarato da un portavoce della polizia spagnola, uno degli arrestati stava cercando di costruire una bomba seguendo istruzioni trovate nel dark web. La polizia iberica ha dichiarato che i quattro sono stati trattenuti con l’accusa di reati di auto-indottrinamento a fini terroristici, indottrinamento di terzi con lo stesso obiettivo e glorificazione del terrorismo.

