Panico vicino alla sinagoga di Torino, dove un uomo armato di coltello è stato bloccato dalle forze dell’ordine, che hanno dovuto usare un taser per ristabilire l’ordine.

Uomo armato fermato a Torino nei pressi della sinagoga

A Torino un uomo armato di coltello ha seminato il panico nei pressi della sinagoga. Le forze dell’ordine – che da giorni sono in allerta proprio per il rischio di emulazione di ciò che sta accadendo in Israele – sono intervenute immediatamente e gli agenti hanno dovuto usare un taser per riportare l’ordine.

Nel frattempo i passanti, impauriti, si erano rifugiati nei negozi nelle vicinanze di via Galliani in San Salvario, dove appunto è avvenuto lo spiacevole episodio.

L’uomo armato vicino la sinagoga di Torino è stato arrestato

Al grido di frasi incomprensibili in arabo, l’uomo – un trentenne nordafricano – brandiva il coltello in modo minaccioso verso chiunque gli si parasse davanti. Solo la frase “Allah akhbar” era ben distinguibile.

Una dopo l’altra diverse volanti della polizia sono giunte sul posto perché la situazione era davvero ingestibile e l’uomo molto pericoloso e visibilmente fuori di sé, non è chiaro se solo per esaltazione o perché sotto l’effetto di qualche sostanza.

Ad ogni modo, gli agenti sono riusciti con non poca fatica a disarmarlo e poi a bloccarlo con un taser.

Dopo alcuni controlli in ospedale, l’uomo è stato portato in questura.