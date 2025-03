Le forti piogge hanno nuovamente colpito la città di Bahía Blanca, un importante centro costiero dell’Argentina con circa 350mila abitanti, situato nella provincia di Buenos Aires. Dopo l’alluvione, le operazioni di soccorso, ancora in corso, non sono riuscite a fare una valutazione completa dei danni, ma finora sono stati confermati dieci morti e almeno 1.321 persone evacuate.

Alluvione Argentina, inondazioni a Bahía Blanca: almeno 10 morti

In poche ore sono caduti 400 mm di pioggia, l’equivalente di un anno, inondando completamente Bahía Blanca. I servizi sono stati interrotti e alcune zone hanno subito black-out per prevenire danni alle infrastrutture.

Le operazioni di salvataggio, con l’impiego di vigili del fuoco, protezione civile, polizia e forze armate, sono in corso. Elicotteri, barche e mezzi anfibi sono utilizzati per soccorrere chi è rimasto intrappolato in edifici. Evacuato anche l’ospedale José Perna, sommerso dall’acqua che ha invaso le aree di terapia intensiva, maternità e nido.

Oltre 1.300 persone sono già sfollate in centri di accoglienza, ma il numero è destinato a salire. L’autorità municipale avverte che il bilancio delle vittime potrebbe aumentare nelle prossime ore.

Alluvione Argentina, inondazioni a Bahía Blanca: prevista nuova allerta meteo

La tensione rimane alta nella città duramente colpita, dopo che il Sistema Nazionale di Gestione Integrata dei Rischi (Sinagir) ha emesso un nuovo allarme meteo, prevedendo ulteriori perturbazioni nelle prossime ore.

In seguito alla richiesta di supporto da parte del comune, il governo nazionale ha approvato un aiuto economico di 10 miliardi di pesos per Bahía Blanca. Questo contributo sarà utilizzato per riparare i danni in diverse zone della città e fornire assistenza alla popolazione colpita dalla calamità.