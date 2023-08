Prosegue il botta e risposta tra il governatore Stefano Bonaccini e la premier Giorgia Meloni sui fondi per l’alluvione in Emilia. Siamo al terzo round e l’esponente dem smentisce la presidente. “Non abbiamo ricevuto nessun indennizzo”.

Alluvione Emilia: Bonaccini risponde a Meloni

Dopo il primo botta e risposta che si è concluso con la lettera della presidente del Consiglio, arriva la risposta del governatore emiliano Stefano Bonaccini. La Meloni ha assicurato di aver stanziato fondi per la messa in sicurezza, il rifacimento delle infrastrutture, i risarcimenti a tutti i privati che hanno subito danni a causa dell’alluvione in Emilia-Romagna.

Bonaccini prosegue il duello a distanza e ribadisce: “I cittadini tutto meritano, fuorché polemiche sterili tra istituzioni o il fatto che non debbono lamentarsi perché molto sarebbe già stato fatto. Purtroppo non è così, la premier può senz’altro chiedere direttamente a famiglie e imprese”.

Bonaccini risponde a Meloni: “Nessun indennizzo”

Il presidente della Regione era stato accusato dalla Meloni di voler cercare “visibilità sull’alluvione”. Bonaccini torna sulla polemica e tira dritto: “Confermo che, al di là di quanto attivato da me insieme al Dipartimento nazionale di Protezione civile, nulla è arrivato in termini di indennizzi a famiglie e imprese colpite. I due decreti adottati dal governo hanno definito una serie di misure che però, lo si chieda ai cittadini, in questo momento non risultano funzionare, né per il ritorno alla normalità delle famiglie, né per la ripartenza positiva delle imprese”.

“A oggi – assicura l’esponente dem – gli unici contributi arrivati ai cittadini sono quelli decisi da Regione e Protezione civile nazionale, mentre famiglie e imprese attendono gli indennizzi”.