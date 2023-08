Intervenendo nuovamente sul tema dell’alluvione in Emilia-Romagna, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha inviato una lettera al presidente della Regione, Stefano Bonaccini, con la quale ha riferito che il Governo ha già stanziato 4,5 miliardi per la ricostruzione delle zone alluvionate. La missiva, inoltre, precisa che molte altre iniziative sono in programma. L’impegno dell’esecutivo, quindi, non si limita alle risorse già erogate.

Alluvione in Emilia-Romagna, la lettera di Meloni a Bonaccini

Oltre la messa in sicurezza della Regione e la ricostruzione delle infrastrutture tramite lo stanziamento di 4,5 miliardi di euro, uno degli obiettivi del Governo consiste nel risarcire i privati che hanno subito danni. È quanto appreso dall’ANSAdopo aver visionato alcuni passaggi della lettera che il premier Meloni ha inviato a Bonaccini, governatore dell’Emilia-Romagna e subcommissario alla ricostruzione. In questo modo, la leader di Fratelli d’Italia ha contestato la notizia recentemente diffusa secondo la quale nella Regione “non si sarebbe visto un euro”.

“Non bisogna cedere alla fretta ed alla frenesia che pare rispondere al desiderio di qualcuno di avere un po’ di visibilità, alimentando polemiche inutili”, ha scritto Meloni nella lettera a Bonaccini, ricordando anche al politico dem che gli è stato assegnato il ruolo di sub commissario per “operare concretamente al servizio della comunità”. “Una sfida che sapremmo superare lavorando tutti nella stessa direzione”, ha aggiunto il premier.

“Non ho avuto modo di leggere da parte Sua alcuna parola di sostegno all’azione del governo sull’alluvione, anzi. Ho letto che Lei, nella Sua veste di presidente di Regione nonché di sub commissario alla ricostruzione, ha ripetutamente affermato che sul territorio non sarebbe arrivato sino ad oggi neanche un euro”, ha poi scritto con evidente risentimento Meloni.

L’elenco

Nella lettera, Meloni ha dettagliato punto per punto la strategia che il Governo ha scelto per risolvere i danni provocati dall’alluvione in Emilia-Romagna, dando seguito a indicazione e proposte venute da cittadini, enti locali, parti sociali e associazioni di rappresentanti.

Il premier ha spiegato che, solo fino ad ora, sono stati stanziati 4,5 miliardi di euro per dare seguito alle misure decise e già messe in campo. Inoltre, ha citato il dl 61/23 nel quale vengono mobilitate risorse per 1,8 miliardi per la tutela e la protezione del mondo imprenditoriale e lavorativo mentre altri 2,7 miliardi sono stati destinati alla regione con il decreto 88/23 e sono “indirizzati prioritariamente al ripristino delle reti infrastrutturali e idrogeologiche fortemente lesionate dalle conseguenze dell’alluvione”. Nella missiva, inoltre, si legga che “queste due principali misure, contengono un corollario di iniziative che va dall’istituzione del fondo straordinario per il sostegno della continuità didattica (20 milioni), all’ammortizzatore unico di 620 milioni di euro per i lavoratori subordinati impossibilitati a prestare attività lavorativa”.

Infine, altre iniziative riguardano i lavoratori autonomi (253 milioni per il 2023) e il fondo di garanzia per le Pmi (110 milioni) e, ancora, il dettagliato elenco di Meloni non tralascia il riferimento ai 2,5 miliardi previsti per il triennio 2023-25 che verranno destinati alla ricostruzione.