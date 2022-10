Colpi a raffica nella zona di training ed almeno 13 morti in una sparatoria in Russia presso un sito di addestramento militare di Mosca

Ci sarebbero almeno 13 morti in sparatoria in Russia presso un sito di addestramento militare, con due attentatori che hanno preso di mira il campo di Soloti dove vengono preparati i volontari per la guerra della Russia all’Ucraina. I media e le note del ministero spiegano che prima che la coppia venisse individuata ed uccisa avrebbe fatto in tempo ad aprire il fuoco con armi automatiche e fare una strage.

13 morti in una sparatoria in Russia

L’incidente è avvenuto sabato notte: ad un certo punto sono stati segnalati spari nelle campagne del paesino vicino al confine ucraino, a circa 105 chilometri (65 miglia) a est di Belgorod. Undici persone sono state uccise e la conta dei morti è salita a 13 con i due “shooters”.

La nota del ministero sui “terroristi”

Il ministero della Difesa russo ha affermato che due “terroristi” hanno aperto il fuoco con armi leggere e che ci sarebbero non meno di 15 soldati che sono stati condotti in una struttura medica.

Anche i tiratori sono stati uccisi. Il ministero ha recepito una informativa dei servizi Gru ed ha precisato che erano cittadini di un paese della CSI. Nel novero di questo organismo ci sono nazioni come la stessa Russia, poi Tagikistan, Kazakistan, Bielorussia e molti altri.