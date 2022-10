Non si tratta dei decessi legati alle fatiche della fecondazione delle uova: almeno 65mila salmoni morti in un torrente in secca in Canada:

Almeno 65mila salmoni morti in un torrente in secca in Canada: cosa sta succedendo? Il Guardian spiega che decine di migliaia di pesci sono ammassati in putrefazione da giorni all’interno della riserva indiana di Bella Bella e le terribili immagini di quel disastro ambientale sono diventate in breve tempo virali.

A morire a migliaia sono stati salmoni rosa e chum.

Salmoni morti in un torrente in secca

William Housty, responsabile per la conservazione della Heiltsuk Nation, ha dato una spiegazione allarmante: “Il fenomeno si verifica perché il livello delle acque nei fiumi è attualmente basso ovunque. La siccità ha travolto tutta la costa”. E ancora: “Vediamo da anni salmoni morire prima della deposizione delle uova, ma non abbiamo mai visto un fenomeno del genere”.

La ricercatrice universitaria tedesca Sarah Mund aveva girato un video terrificante sulla moria ed assieme ad un team di esperti ha avviato accertamenti sullo stato di salute dei salmoni e delle uova depositate. E Mund ha detto: “I salmoni selvatici in genere aspettano le piogge come segnale per risalire torrenti e fiumi.

Il perché di quella strage improvvisa

“Per loro precipitazioni prolungate sono il segnale che è il momento di partire.

Dopo una lunga siccità sono stati ingannati dalla breve pioggia pomeridiana di 10 giorni fa. Unita all’alta marea, quella pioggia ha fatto credere a migliaia di salmoni che fosse il momento di risalire il torrente“. Poi è arrivato il gran caldo che ha prosciugato il letto del fiume ed ha creato una immensa trappola mortale.