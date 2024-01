Altissimo, auto precipita dalla scarpata: morto il conducente

Terribile incidente stradale in provincia di Vicenza: un veicolo è volato da una scarpata precipitando per diversi metri. Una vittima

Drammatica mattinata nella provincia di Vicenza. Un terribile incidente stradale è avvenuto nel territorio comunale di Altissimo, piccolo paese all’interno del parco della Lessinia, dove un veicolo è, per ragioni ancora da chiarire, finito in una scarpata precipitando da via Cero per diversi metri prima di interrompere la sua corsa. Sul posto sono intervenuti diversi mezzi dei soccorritori, a comunciare dai vigili del fuoco giunti d’urgenza da Arzignano.

Auto precipita dalla scarpata, morto il conducente

L’auto interessata è una Peugeot 207 rinvenuta ad oltre cento metri dalla strada dalla quale è volata giù. Sono arrivate anche le ambulanze ed il personale medico del Suem ha immediatamente effettuato le manovre di primo soccorso sul conducente, un 58enne del posto, salvo poi doverne inevitabilmente constatarne il decesso per le gravi ferite riportate. Distrutto il veicolo, a causa del tremendo volo e del forte dislivello, successivamente recuperato con ideonei mezzi adibiti allo scopo. Dopo il nulla osta del magistrato si è proceduto con il recupero della salma trasferita prima al piano stradale e poi in ospedale.

Nel frattempo gli agenti della locale hanno effettuato tutti i rilievi del caso. Si è trattato di una lunga mattinata di lavori e solo intorno alle 14 le operazioni di recupero e messa in sicurezza sono terminate.