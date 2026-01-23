La vittima era un ice climber e si stava recando a una zona di ghiaccio nella zona di Merano 2000.

Tragedia in montagna, in Alto Adige. Un escursionista di 29 anni è morto dopo essere precipitato da 40 metri. Inutili i soccorsi, il giovane è morto sul colpo.

Un ice climber tirolese di 29 anni si stava recando questa mattina a una cascata di ghiaccio nella zona di Marano 2000 (Alto Adige), assieme a un suo amico.

A un certo punto però il giovane è precipitato lungo la via di accesso chiamata Katzenleiter (la scala dei gatti), facendo un volo di circa 40 metri. L’allarme è scattato questa mattina presto, 23 gennaio 2026, intorno alle ore 7.40. Sul posto sono intervenuti subito i soccorsi ma l’uomo era già deceduto.

Sul luogo dell’incidente sono giunti subito i soccorsi, ovvero gli operatori del Soccorso Alpino Cnsas e quelli dell’Avs e il Sagf della Guardia di Finanza di Merano, con l’ausilio dell’elisoccorso Aiut Alpin Dolomites. Per il 29enne tirolese, però, non c’era già più nulla da fare. Secondo quanto ricostruito infatti l’ice climber sarebbe morto sul colpo. Si indaga per capire come mai il giovane uomo sia precipitato, si tratta dell’ennesima tragedia in montagna.