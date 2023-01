Alunna in ipotermia a scuola, la mamma: "Batteva i denti e tremava, nessuno ha chiamato i soccorsi"

La madre dell’alunna andata in ipotermia a scuola ha raccontato che quando ha visto sua figlia stava tremando e i soccorsi non erano ancora stati chiamati.

Bambina in ipotermia

La donna ha spiegato che la piccola aveva una virosi respiratoria e che al momento sta bene, ma se non fosse stato per i suoi compagni di classe sarebbe potuto succedere l’irreparabile nella scuola elementare frequentata dalla bambina, l’istituto Boccadifalco Tomasi di Lampedusa.

Il racconto della madre

La madre della bambina, Rosaria, ha spiegato di essere stata contattata dalla segreteria e di essere arrivata a scuola poco dopo.

La donna ha trovato la figlia pallida e che tremava dal freddo. Senza perdere tempo ha chiamato il 118 per evitare che accadesse il peggio.

Mentre aspettavano i soccorsi la bambina è stata portata in segreteria dove l’ambiente era più caldo e ha pronunciato queste parole: «mamma scusami, mamma ti voglio bene» facendo temere alla donna che la situazione fosse quasi irrecuperabile. Pochi minuti dopo sono arrivati i soccorsi che hanno trasportato la bambina in ospedale.

Questo il commento della madre: «Ora fortunatamente sta meglio, ma è ancora molto provata, dobbiamo continuare la terapia che ci hanno dato i medici»

Ritardi nella riparazione ingiustificati

Per quanto riguarda la condizione dell’impianto di riscaldamento la donna si è chiesta per quale motivo non è stato fatto niente prima che accadesse qualcosa di grave per risolvere un problema che c’era già da tempo e che non avrebbe richieso un grosso sforzo.

Infatti, i tecnici sono intervenuti pochi giorni dopo per riparare l’impianto guasto da più di un anno.

La gratitudine verso i compagni di classe

La donna ha espresso la sua immensa gratitudine ai compagni della bambina per aver dato subito l’allarme, ma resta la rabbia per aver vissuto un’esperienza tanto negativa per un motivo incomprensibile.

I bambini da parte loro hanno ringraziato la loro compagna perché è grazie a lei se il sistema di riscaldamento è stato riparato.

