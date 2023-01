Palermo, studentessa va in ipotermia all'Università: pochi giorni fa un altro caso in una scuola

Una studentessa dell’Università degli Studi di Palermo è andata in ipotermia, a causa della mancanza di riscaldamenti all’interno dell’aula dove stava seguendo una lezione.

È accaduto nella giornata di sabato 28 gennaio 2023. Ecco tutti i dettagli in merito alla vicenda.

Nella giornata di sabato 28 gennaio 2023, una studentessa dell’Università degli Studi di Palermo è andata in ipotermia, a causa del freddo e dell’assenza di riscaldamenti all’interno dell’aula dove stava seguendo una lezione.

La protagonista di questa spiacevole vicenda è una donna che frequenta le lezioni per i corsi di specializzazione per il sostegno, presso l’edificio 19 della Facoltà di Ingegneria.

Per la donna si è reso necessario l’intervento dei soccorritori e l’immediato trasferimento in ospedale, qui la studentessa ha potuto ottenere le cure necessarie ed è stata ricoverata.

Nel frattempo gli studenti hanno avviato una protesta e sono stati trasferiti in un’altra aula che era provvista di riscaldamento. Il Direttore Generale dell’Università degli Studi di Palermo, Roberto Agnello, ha così commentato la notizia:

“Abbiamo avviato un’indagine interna per appurare quanto sia accaduto e per prendere le dovute e necessarie misure in merito a questa situazione incresciosa e inaccettabile.

La studentessa protagonista di questa vicenda ha raccontato di essere cardiopatica e che i riscaldamenti all’interno delle aule non funzionano da circa due settimane. Ecco cos’ha raccontato in merito all’esperienza vissuta, secondo quanto riportato da Tgcom24:

“Me la sono vista brutta. Avevo le labbra nere e non riuscivo più a muovermi. Ero come paralizzata. Prima del malore (in aula c’erano anche donne incinte), sono andata più volte in bagno per cercare un po’ di calore nei dispositivi per asciugare le mani”.