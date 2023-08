Amadeus e sua moglie Giovanna Civitillo sono soliti trascorrere le vacanze estive in Sardegna, una meta tanto abitudinaria quanto piacevole per loro. Del resto non c’è nulla di meglio che godersi la bellezza dell’isola e del suo mare cristallino, attorniati dagli amici di sempre. Quest’anno però ci sono state delle modifiche alle tempistiche di viaggio: mentre il conduttore e sua moglie sono soliti giungere sull’isola nello stesso periodo, stavolta hanno anticipato di qualche settimana. Il motivo è legato al loro figlio Josè e il suo percorso per diventare una promessa del calcio. Come informa Chi, Josè, che ha compiuto 14 anni, è pronto per andare in ritiro con le giovanili dell’Inter, un obiettivo importante che viene prima di ogni altra cosa.

Amadeus: modifica alle vacanze per Josè

Nel contesto dell’affetto sincero che Amadeus nutre per l’Inter, la notizia dell’importante passo compiuto dal suo erede genera un’enorme gioia nel cuore del presentatore. Già a gennaio, sia Amadeus che Giovanna avevano dedicato un toccante post su Instagram in onore del compleanno del loro figlio, nato il 19 di tale mese.

Una famiglia allargata e felice

Come conferma Today, la famiglia allargata di Amadeus funziona in maniera armoniosa: Giovanna è madre soltanto di Josè, mentre il conduttore ha una figlia di nome Alice, oggi ventiquattrenne, nata dalla sua relazione passata con Marisa Di Martino. L’integrazione di questa famiglia è un successo che dura da vent’anni, dal momento in cui Giovanna e Amadeus si sono incrociati per la prima volta.