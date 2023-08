Phi Beach 2023: 5 artisti da non perdere

Non si ferma la programmazione del Phi Beach di Arzachena: dopo un inizio di stagione scoppiettante – con Carl Cox, Dj Tennis e Folamour, giusto per citarne alcuni – e l’attesissimo Ferragosto con i Meduza, anche nella seconda metà di Agosto,il rinomato locale notturno della Costa Smeralda, si prepara ad accogliere una stagione estiva con una programmazione che attinge al meglio del djing mondiale. Fino al 9 di settembre, con la chiusura in bellezza e il sudafricano Themba ai controlli: come di consueto, per chi trascorrerà in Costa Smeralda questa seconda parte della stagione, notizie.it ha selezionato i 5 artisti da non perdere – e le rispettive serate – al Phi Beach di Arzachena.

Peggy Gou

Poche artiste stanno avendo un impatto globale sulla musica come la coreana Peggy Gou (al Phi Beach mercoledì 16 agosto): tra le tante gemme del suo percorso artistico, la compilation Dj Kicks! del 2019, la collana riservata soltanto ai migliori dj del pianeta, per tacere dei suoi set in giro per il mondo, con una sua sistematica presenza in Italia, soprattutto questa estate. il suo nuovissimo singolo “(It Goes Like) Na Na Na” anticipa

l’album in uscita nelle prossime settimane sull’etichetta discografica XL Recordings: è diventato in men che non si dica quello che tanti anni fa si sarebbe definito un autentico tormentone estivo, uscito molto in fretta dai dancefloor per diventare una hit da milioni di stream e di views.

Black Coffee

Il sudafricano Black Coffee (al Phi Beach giovedì 17) è un’autentica gloria nazionale. I suoi meriti artistici lo hanno portato ad essere il primo dj resident nella storia dell’Hï Ibiza, il club numero uno al mondo nella Top 100 Clubs della rivista DJ Mag. Tra le sue collaborazioni doc spiccano quelle con Drake e Alicia Keys, così come Beyoncé e P. Diddy sono suoi acclarati fan. Tutto questo lo ha portato ad essere un riferimento mondiale non soltanto della musica elettronica: nel 2022 si infatti è aggiudicato i Grammy Awards nella categoria “Dance Electronic Album”. Black Coffee non si dimentica mai da dove arriva e quanta fatica abbia fatto e continua a fare durante il suo percorso: ecco perché ha datovita alla The Black Coffee Foundation, per aiutare i sui connazionali con disabilità.

Bedouin

Per i Bedouin (al Phi Beach lunedì 21) questa è un’estate molto speciale: a maggio è uscito “Temple of Dreams”, il loro album di debutto sulla loro etichetta discografica Human By Default, così come prosegue sino ad inizio ottobre la loro serata Saga al Pacha di Ibiza.

I Bedouin arrivano alla Phi Beach dopo aver suonato nei migliori festival di tutto il mondo,uno su tutti il Tomorrowland. Il loro è un sound che arriva da molto lontano e molto lontano sa arrivare: Bedouin è infatti un duo formato da Tamer Malki, nato in Giordania ed immigrato a Boston da teenager e Rami Abousabe, nato e cresciuto nel New Jersey da genitori egiziani. Un progetto che ha preso forma nel deserto del Burning Man: quando si

dice nulla avviene per caso.

Diplo

Nel corso della sua ormai ventennale carriera, lo statunitense Diplo (al Phi Beach martedì 22) ha collaborato con le più grandi superstar ed è stato in tour in tutto il mondo. Nato in Mississippi e cresciuto in Florida, Diplo e la sua etichetta Mad Decent continuano a sostenere generi e artisti di ogni parte del mondo, e tra le varie iniziative ci sono ancheuna casa editrice e svariati libri, film e progetti televisivi. Tredici volte nominato ai Grammy, Diplo è inoltre membro degli iconici Major Lazer, degli LSD, il supergruppo psichedelico con Sia e Labrinth il cui album di debutto conta oltre 3 miliardi di stream, e dei Silk City con Mark Ronson. Artista trasversale come pochi, è appena uscito con un singolo country.

Blond:ish

La canadese Blond:ish (al Phi Beach mercoledì 23) è una delle figure più poliedriche nel variegato universo della musica elettronica: dj, producer, direttrice di un’etichetta discografica, attivista ed imprenditrice Web3, con i suoi set Blond:ish sa come abbattere ogni barriera tra artista e dancefloor. Blond:ish è anche e soprattutto un’attivista: insieme ai team di H.E.R., PinkPantheress e WondaGurl, ha guidato la campagna “Turn the Dial” di Bose, tesa a creare nuove opportunità nell’industria musicale per le produttrici donne non binarie, così come è da sempre in prima linea nel progetto “Bye Bye Plastic”. Ilsuo ultimo singolo si intitola “Call My Name”, ed arriva poco dopo il brano “Sorry”, realizzato insieme a nientemeno che a Madonna.