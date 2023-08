Ferragosto elettronico: la nostra guida

Le notti di Ferragosto non sono mai notti come tutte le altre. Discoteche e festival italiani lo sanno molto bene e mai come quest’anno fanno a gara nel proporre il meglio del djing mondiale. I migliori appuntamenti? Eccoli nella nostra guida. I club In Italia molti club non si limitano a propo...

Le notti di Ferragosto non sono mai notti come tutte le altre. Discoteche e festival italiani lo sanno molto bene e mai come quest’anno fanno a gara nel proporre il meglio del djing mondiale. I migliori appuntamenti? Eccoli nella nostra guida.

I club

In Italia molti club non si limitano a proporre special guest soltanto a Ferragosto, consapevoli che ad agosto i clubber sono più attenti e numerosi che in tanti altri mesi e quindi fanno in modo di farsi trovare pronti, prontissimi. Qualche esempio? Il Kursaal Terrace di Lignano Sabbiadoro (Udine). che ad agosto propone Tatanka (venerdì 11), Neima Ezza e Fleur Shore (sabato 12), Nicola Fasano (domenica 13), Eddmaro e Sam Paganini (lunedì 14), Rhove e Metempsicosi (martedì 15), Igor S e Lady Brian (venerdì 18); in Romagna è la Villa delle Rose di Misano Adriatico ad offrire la programmazione più traversale, prima, durante e dopo Ferragosto: in cartellone Guè Pequeno (venerdì 11), Ilario Alicante (sabato 12), James Hype (lunedì 14), Il Pagante (martedì 15), Marco Carola (mercoledì 16), Bob Sinclar (venerdì 18) e Bedouin (sabato 19). In Sardegna è il Phi Beach di Arzachena, in Costa Smeralda (nella foto d’apertura) a sciorinare una programmazione da top club mondiale: Dal 14 al 23 agosto il Phi Beach propone Parallelle (14), Meduza (15), Peggy Gou (16), Black Cofffe (17), Claptone (18), Purple Disco Machine (19), Bob Sinclar (20), Bedouin (21), Diplo (22), Blond:ish (23). Tante le altre proposte in giro per lo stivale: all’Altromondo Studios di Rimini il ritorno di Hardwell (domenica 13), maratona elettronica al Tinì di Cecina capitanata da Seth Troxler (lunedì 14), al Maya di Sorrento MoBlack (martedì 15), a Le Vele Alassio Archie Hamilton, Fleure Shore e Youniverse (mercoledì 16).



I festival

Ottime e abbondanti anche le proposte per quanto riguardano i festival, ai quali già abbiamo dedicato in precedenza una nostra guida. Da sabato 12 a mercoledì 16 agosto in Puglia va in scena il Panorama Music Festival, con cinque date in programma tra Valle d’Itria e Salento, ovvero la Monopoli Bylla Arena, la Salento Arena di Santa Cesarea Terme (l’area concerti del Guendalina Club, il locale italiano numero uno per la Top 100 Clubs di DJ Mag). Il programma prevede sabato 12 agosto alla Bylla Monopoli Arena di Monopoli Solomun, domenica 13 alla Salento Arena di Santa Cesarea Terme Marco Carola b2b The Martinez Brothers, Seth Troxler, lunedì 14 sempre alla Salento Arena di Santa Cesarea Terme Peggy Gou, Hunee, Mumdance, FKA.M4A, martedì 15 al Macramè di Monopoli The Blessed Madonna, mercoledì 16 agosto alla Bylla Monopoli Arena di Monopoli Mochakk, Honey Dijon, Carlita, Seth Troxler, William Djoko e tanti altri ancora.

Sabato 15 agosto secondo appuntamento estivo con Social Music City al Jesolo Music Park, dove torna dopo l’esordio dello scorso giugno e la tappa di luglio a Rimini. Sabato 15 agosto on stage Ilario Alicante, Marco Carola, Meduza e Ebmath, a seguire aftershow al King’s di Jesolo con Marco Carola b2b Ilario Alicante e Ebmat. Nato nel 2015, Social Music City ha saputo meritarsi sul campo la nomea di “festival che dura un’intera estate”, portando a Milano e nel resto d’Italia il meglio del dijng mondiale. Tra gli altri appuntamenti da non perdere, eccone due in Sicilia: sabato 12 Unlocked a Selinunte con Peggy Gou e Octave One; da sabato 12 a martedì 15 a Lipari, Vulkanik con Angemi, Sisters Cap e Tujamo.