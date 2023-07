Estate 2023: i migliori festival di musica elettronica

Ricco, ricchissimo come non mai il calendario estivo dei festival in Italia e all’estero. Location uniche, line up molto importanti, pubblico proveniente da ogni parte dell’Europa ed in molti casi anche da altre parti del mondo. Ecco alcuni tra i più importanti festival da non perdere EXIT ...

EXIT

quando: 6-9 luglio 2023

dove: Novi Sad, Serbia

Da oltre 20 anni, EXIT è diventato un fenomeno dalle dimensioni planetarie, un punto di ritrovo per i media mondiali e per gli artisti più rilevanti in materia; una nomea costruita grazie ad una serie di set e performance notturne e mattutine. La sua Dance Arena è molto più di uno stage: un esempio, un modello da seguire, un autentico tempio della musica elettronica. Quest’anno la fortezza di Novi Sad splenderà come non mai, per un’edizione di Exit che si prospetta tra le migliori di sempre.

line up: The Prodigy, Skrillex, Eric Prydz, Viagra Boys, Keinemusik, Hot Since 82, CamelPhat, Vintage Culture, Indira Paganotto, The Toasters, Amelie Lens, Layla Benitez

www.exitfest.org

SOCIAL MUSIC CITY

quando: 15 luglio e 15 agosto 2023

dove: Rimini e Jesolo, Italia

Social Music City è sempre più itinerante. Il festival che dura un’intera estate approda per la prima volta a Jesolo e torna a Rimini, confermandosi anche quest’anno un appuntamento imprescindibile per gli appassionati della miglior musica elettronica e per i fan dei più importanti dj al mondo, questi ultimi da sempre protagonisti in ogni Social Music City. Tre le date in tutto, nelle due località marittime italiane più importanti per quanto riguarda il turismo mediterraneo (anche) musicale.

line up: Armonica, Charlotte de Witte, Marco Carola, Mathame, Tale of Us, Ilario Alicante, Meduza, Richie Hawtin, Anfisa Letyago, Brina Knauss

www.socialmusiccity.it

TOMORROWLAND

quando: 21-23 E 28-30 luglio

dove: Boom, Belgio

Oltre 600 sono gli artisti che si esibiriranno sul 14 stage della 17esima edizione di Tomorrowland, il festival belga in programma a Boom negli ultimi due fine settimana di luglio. Come sempre Tomorrowland è attentissimo a proporre un calibrato mix di tutti i generi di musica elettronica. House e techno – ad esempio – avranno i loro meritati ed adeguati spazi. Particolarmente nutrito inoltre il contingente di artisti brasiliani, grazie alla presenza di Alok, Carola, Cat Dealers, Öwnboss, Vintage Culture. Una sorta di anteprima ed omaggio a Tomorrowland Brazil, che si svolgerà dal 12 al 14 ottobre a San Paolo.

line up: &ME, Adam Beyer, Adriatique, Agents Of Time, Âme, Anyma, Bedouin, Boris Brejcha, Cellini, Dino Lenny, Dixon, DJ Tennis, Joris Voorn, Joseph Capriati, Kölsch, Maceo Plex, Mathame, Mind Against, Reinier Zonneveld, Stephan Bodzin e Tale Of Us.

www.tomorrowland.com

MONEGROS

quando: 29 luglio

dove: Fraga, Spagna

Sabato 29 luglio 2023 il festival europeo nel deserto per antonomasia celebra la sua 30esima edizione, tornando a Fraga, in Aragona, dove tutto iniziò. Numeri potenti per questa edizione di Monegros: 11 palchi, più di 100 artisti in line up, oltre 50mila le persone attese. Il tutto per 22 ore consecutive di musica, con allestimenti, scenografie, visual e tanti altri effetti speciali mai visti prima, con un’offerta musicale che affronta a testa alta ed a petto in fuori il meglio della musica elettronica: techno, house, drum n bass e anche hip hop, con la presenza del leggendario collettivo Wu-Tang Clan.

line up: 999999999, Adam Beyer, Amelie Lens, Eats Everything, Indira Paganotto, Kobosil, Kölsch, Paco Osuna, Pendulum, Reinier Zonneveld, Richie Hawtin, Sama´Abdulhadi, Seth Troxler, Vintage Culture, Wu-Tang Clan

https://monegrosfestival.com

LES PLAGES ÉLECTRONIQUES

quando: 4-6 agosto 2023

dove: Cannes, Francia

Anche quest’anno Les Plages Électroniques offre una volta di più grandi headliner, artisti all’avanguardia, stelle francesi del rap, titani della musica elettronica, live e dj set. Il tutto in un contesto unico come quello assicurato dal Palais des Festival di Cannes, con l’aggiunta di un nuovo stage outdoor e nuovi spazi indoor. E al fine di incoraggiare gli artisti più giovani, anche quest’anno sarà riproposta la Riffx Competition, in modo da selezionare nuovi talenti che possano esibirsi a Les Plages.

line up: Dj Snake, Armin van Buuren, Lomepal, Hamza, The Blessed Madonna, Lujipeka, Mezerg, Mind Against, Ofenbach, Pedro Winter presents Ed Banger Xx, Sam Paganini, Asdek, Bellaire, Eloi, Julien Granel, Marina Trench, Oden & Fatzo (live), Romane Santarelli

www.plages-electroniques.com

FAMILY PIKNIK

quando: 5-6 agosto 2023

dove: Frontignan, Francia

Dopo l’ottimo debutto lo scorso anno, Family Piknik torna di nuovo a Frontignan, località che si affaccia sul Mar Mediterraneo, facilmente raggiungibile in treno da Montpellier. Una città elegante che offre molte alternative: 7 chilometri di spiagge, possibilità di praticare sport acquatici, un ottimo vino locale, ostriche, cibo di gran qualità. E soprattutto propone un festival di qualità con i migliori talenti house, techno e deep. Tra le novità di quest’anno, il Family Camp, un’ottima soluzione per vivere appieno il festival.

line up: Carl Cox (Hybrid Live), Adam Beyer, Ben Böhmer, ANNA, Margaret Dygas, Anthea, Gene On Earth, Raresh

www.familypiknkfestival.com

PANORAMA FESTIVAL

quando: 12-16 agosto 2023

dove: Monopoli e Santa Cesarea, Italia

Dopo la prima edizione dello scorso anno, Panorama Festival cresce in maniera esponenziale e diventa itinerante, coinvolgendo tre location tra Valle d’Itria e Salento: la Bylla Monopoli Arena, la Salento Arena di Santa Cesarea Terme (l’area concerti del Guendalina Club, il locale italiano numero uno per la Top 100 Clubs di DJ Mag) e il Macramè a Monopoli. Quest’anno Panorama Festival è accompagnato dallo slogan “August Around Apulia” e offre un’esperienza unica che combina la magia della musica elettronica con la bellezza incontaminata dei luoghi circostanti.

line up: Solomun, Marco Carola b2b The Martinez Brothers, Seth Troxler, Peggy Gou, Hunee, Mumdance, Carlita, Mochakk, William Djoko & more

www.panoramafestival.it

SONUS

quando: 20-24 agosto 2023

dove: Pag, Croazia

Da dieci anni Sonus è un festival sempre più all’avanguardia e coinvolge tre tra i più importanti club al mondo. La line up di quest’anno crea un autentico mix di talenti più vario e più completo di sempre. Con Sonus si esplorano tutte le sfumature della house, della techno e di tutto ciò che vi gira intorno rendendo questa autentica celebrazione del decimo anniversario di Sonus la più imperdibile di sempre, grazie ad un serie di party che saranno declinati nelle più svariate modalità.

line up: Ricardo Villalobos, Richie Hawtin, Sven Väth, Seth Troxler, ANNA, Vintage Culture, Marco Carola, Sama’ Abdulhadi, The Martinez Brothers, Loco Dice, Maceo Plex, Kobosil, Claptone, Chris Stussy, Joseph Capriati, KAS:ST, Michael Bibi, Reinier Zonneveld

www.sonus-festival.com

DECIBEL OPEN AIR

quando: 9-10 settembre

dove: Firenze, Italia

Il meglio dell’elettronica torna a Firenze grazie a Decibel Open Air, dopo il sold out della recentissima Easter Edition e dopo l’edizione 2022, capace di portare nella capitale toscana oltre 50mila persone, il 30% delle quali provenienti dall’estero. La crescita italiana ed internazionale di Decibel Open Air è destinata a rafforzarsi, grazie ad una serie di conferme ed altrettante novità. Tra queste ultime, una nuova location di oltre 100mila metri quadrati, più fruibile ed in grado di migliorare servizi e logistica.

line up: Moderat, Paul Kalkbrenner, Peggy Gou, Michael Bibi, Amelie Lens, Salmo, Lazza, Boris Brejcha, Loco Dice B2b Jamie Jones, Camelphat, Meduza, I Hate Models, Folamour, WhoMadeWho, 999999999, Indira Paganotto, Anfisa Letyago, Adiel, Daria Kolosova, Amémé, Brina Knauss, Luca Agnelli, Dov’è Liana, Pôngo, Mattia Trani

www.decibelopenair.com

BEONIX Music Festival

quando: 22-24 settembre

dove: Limassol, Cipro

BEONIX si svolge a Limassol, località turistica cipriota e si prospetta come una tre giorni di grandi feste con protagonista musica, cultura ed arti varie. A BEONIX la musica elettronica la fa da padrona con una line up in grado di offrire il meglio dalla deep house alla techno e tutto quanto vi gira intorno. Il tutto in un contesto ancora pienamente estivo, con spazi dedicati ad installazioni, specialità alimentari locali, attività collaterali e tanto altro ancora: fattori che uniti ed assemblati al meglio consentono di vivere un festival non soltanto nella sua mera dimensione sonora.

lineup: Black Coffee, Stephan Bodzin (live), Oliver Huntemann, Maceo Plex, Jan Blomqvist, Brina Knauss, Joyhauser, Innellea, Luna Semara, Larla Blum

https://beonix.art