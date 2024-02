Dopo l’ultimo Festival di Sanremo, Amadeus sta facendo i conti con una serie di critiche arrivate al figlio quindicenne Josè Sebastiani. Il ragazzo è finito nel mirino degli haters a causa di una serie di foto che lo ritraggono nella città dei fiori in compagnia di una giovane parecchio conosciuta.

Amadeus: piovono critiche al figlio Josè

Con la fine del Festival di Sanremo 2024 si conclude, almeno per il momento, l’avventura di Amadeus all’Ariston. Dopo cinque edizioni consecutive, il conduttore ha annunciato di volersi prendere una pausa. Nel frattempo, ad essere finito nell’occhio del ciclone è suo figlio Josè Sebastiani, che in questi anni è stato sempre seduto in prima fila ad assistere ai successi del papà. Perché il quindicenne è stato sommerso di critiche?

Perché Josè è finito al centro delle critiche?

Durante la settimana del Festival, Josè è stato più volte avvistato per le vie di Sanremo, sia in compagnia di Amadeus che della mamma Giovanna Civitillo. Non solo, il quindicenne è stato beccato anche da solo, oppure in compagnia della giovane e bellissima creator Alice Mordenti. E’ proprio quest’ultima presenza al suo fianco che ha dato il via alle critiche.

Amadeus: cosa c’è tra il figlio Josè e Alice Mordenti?

Secondo alcuni utenti social, tra Josè e Alice Mordenti ci sarebbe del tenero. I due sono stati pizzicati insieme più volte e in molti credono che l’avvicinamento della creator al figlio di Amadeus non sia del tutto disinteressato. Mentre i diretti interessati non hanno confermato o smentito il flirt, gli haters si sono scatenati: “Josè tutte ma non lei, ti prego”, oppure “Non riesco a credere che sia caduto così in basso…“.