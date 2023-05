Ambra Angiolini: "Bulimica da quando ho 13 anni per un cancro dell'anima"

Ambra Angiolini ha confessato di soffrire di bulimia da quando ha 13 anni: ha definito la causa della malattia un “cancro dell’anima”.

Ambra Angiolini: “Bulimia da quando ho 13 anni. Non minimizzate”

In una recente intervista, Ambra Angiolini è tornata a parlare del disturbo alimentare contro cui ha lottato per anni:

«Sono diventata bulimica a 13 anni per un cancro dell’anima. Non minimizzate, non la rendete la malattia delle ragazzette che vogliono essere 90-60-90. Perché è davvero ingiusto. Si chiama malattia, va curata, fa fatta ricerca».

L’attrice ha vinto la sua battaglia da anni, ma non ha mai dimenticato chi coi disturbi alimentari combatte ogni giorno. Per questo ha fatto tante campagne contro la bulimia, e per questo continua a parlarne in pubblico.

L’aiuto ricevuto dai genitori

La ex di Massimiliano Allegri ha voluto poi sottolineare il sostegno e il supporto ricevuto dai suoi genitori durante i primi anni di lotta contro la malattia:

«La cosa più efficace, per me, sono stati dei biglietti lasciati da mia mamma a caso, come dico io, ad “altezza vomito”, in bagno, dove mi si diceva semplicemente che qualsiasi cosa avrei scelto di fare in quella situazione per lei andava bene».

Poi, la vittoria definitiva, da adulta, avvenuto – come testimoniato dalla stessa Ambra – soprattutto grazie all’arrivo della prima figlia, Jolanda: