Ambra Angiolini: fan in delirio per il primo bikini della stagione. L'attrice è a Stromboli per una nuova serie tv.

A Stromboli per girare una nuova serie tv, Ambra Angiolini ha regalato ai fan il primo bikini della stagione. I fan, neanche a dirlo, sono andati in delirio: come fa, a distanza di anni, ad avere ancora lo stesso corpo dei tempi di Non è la Rai?

Ambra Angiolini: primo bikini della stagione

Ambra Angiolini, in attesa di debuttare come giudice di X Factor, si sta dedicando ad un altro lavoro. L’attrice è a Stromboli per le riprese di una nuova serie tv. Con lei ci sono i colleghi Tecla Insolia e Andrea Bosca. Durante le pause delle riprese, il trio si concede qualche gita in barca. E’ in una di queste fughe che Ambra ha mostrato ai fan il primo bikini della stagione.

Il primo bikini piace ai fan

Via Instagram, la Angiolini ha considiviso con i seguaci il primo scatto in bikini dell’estate 2022. Ambra, nonostante le 45 candeline, ha ancora un corpo perfetto. Dai tempi di Non è la Rai non sembra essere passato neanche un giorno. Anzi, se possibile, è ancora più bella di quando era solo una ragazzina. Con indosso un costume da bagno a due pezzi, l’attrice è inginocchiata sul bagnasciuga, mentre fissa l’orizzonte.

Ambra Angolini: nuovo amore in vista

La Angiolini si è lasciata ammaliare da Stromboli, mentre i fan si sono fatti incantare dal suo scatto in bikini. Sarà il nuovo amore a renderla più bella che mai? Dopo aver messo fine alla relazione con Massimiliano Allegri, Ambra è stata pizzicata mentre bacia un misterioso uomo. Al momento, però, non ci sono informazioni sul suo conto.