Ambra Lombardo si è sposata: Kiko Nalli rompe il silenzio

L’ex gieffina Ambra Lombardo si è sposata con Lorenzo Cascino a Noto, con un abito da vera e propria principessa. Kiko Nalli, ex compagno della professoressa siciliana, ha rotto il silenzio e ha detto la sua sulle nozze del momento.

Sabato 18 giugno 2022, Ambra Lombardo si è sposata a Noto con l’imprenditore Lorenzo Cascino. L’ex concorrente del Grande Fratello 16 ha sfoggiato un abito da principessa e ha lasciato tutti i fan senza parole. Era a dir poco bellissima e anche quando ha cambiato il vestito ha lasciato tutti senza parole. E’ passata dalla versione ‘fiabesca’ a quella sexy in un batter di ciglia. In tutto ciò, cosa ne pensa l’ex fidanzato Kiko Nalli delle nozze? L’hairstylist, tramite il suo profilo Instagram, ha rotto il silenzio, sottolineando che è un “signore fino alla fine“.

Le parole di Kikò Nalli su Ambra Lombardo

Kiko, via Instagram, ha dichiarato:

“A tutti quelli che in questi giorni mi chiedevano cosa ne pensassi di una mia ex… posso solo rispondere con un sincero tanti auguri per una vita felice e piena d’amore. Auguri”,

Un messaggio stringato, che nasconde comunque una certa amarezza. Invece che parlare di “una mia ex“, infatti, Kiko avrebbe potuto fare il nome di Ambra.

A quanto pare, gli auguri non sono tanto sinceri come vuol far trasparire.

Le frecciatine tra Kiko Nalli e Ambra Lombardo

Dopo la rottura, Ambra e Kiko si sono lanciati frecciatine al vetriolo. Quando Nalli ha saputo della proposta di nozze di Lorenzo Cascino, ha tuonato:

“Non voglio nemmeno sapere dove sia. Sono uno che quando cancella una storia d’amore lo fa in maniera definitiva”.

A queste parole, la Lombardo aveva replicato piuttosto piccata:

“Cancellata? Cit.? Ma se sono stata implorata in tutte le lingue e le salse per mesi, con messaggi, chiamate, videochiamate, mail, lettere, messaggi di fumo, poste sotto casa a Milano e in Sicilia…”.

Per il momento, Ambra si sta godendo il viaggio di nozze, ma non escludiamo una replica alle ultime dichiarazioni di Kiko.