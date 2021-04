Amedeo Grieco: chi è la moglie Maria Finizio

Maria Finizio, lontana dal mondo dello spettacolo, è la moglie di Amedeo Grieco. La coppia ha avuto due figli, Federico e Alice.

Maria Finizio è la moglie di Amedeo Grieco, mamma dei loro due bambini Federico e Alice. La famiglia ha scelto di continuare a vivere a Foggia, loro terra d’origine, e la donna è lontana dal mondo dello spettacolo ed è una mamma a tempo pieno.

Chi è la moglie di Amedeo Grieco

La moglie di Amedeo Grieco si chiama Maria Finizio, vive a Foggia ed è la mamma dei loro due bambini. La coppia ha preferito mantenere privati tutti i dettagli delle loro nozze, ma quando la donna è diventata mamma per la prima volta nel 2015, di Federico, e per la seconda volta nel 2018, di Alice, la gioia è stata incontenibile.

Maria è figlia unica e su Instagram aveva spiegato che il suo desiderio più grande era quello di avere due figli. “Non so cosa significhi avere un fratello o una sorella ed è per questo che ho voluto che il mio primo figlio non restasse solo […]. Mi auguro che il loro legame sia indissolubile” ha spiegato.

Amedeo Grieco e Maria Finizio hanno scelto di vivere la loro storia d’amore lontano dai riflettori.

La loro è una vita tranquilla, a Foggia, città di origine di entrambi, dove continuano a vivere con i due figli nonostante il lavoro di lui. “La ringrazierò all’infinito, perché quello che mi ha dato è l’infinito stesso” è stata la dedica di Amedeo alla moglie Maria quando è nata la piccola Alice. La donna aveva raccontato su Instagram di aver avuto non poche difficoltà durante i primi mesi della seconda gravidanza. “I primi 3 mesi sono stati tosti, con nausee sconvolgenti, ho provato di tutto affinché si attenuassero ma nulla…” aveva raccontato. Maria e Amedeo sono molto innamorati e la loro è una famiglia davvero felice.