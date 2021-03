Pio e Amedeo, ospiti di Maria De Filippi al serale di Amici, hanno subito preso di mira Stefano De Martino, parlando di Belen.

Pio e Amedeo sono stati ospiti di Maria De Filippi durante la prima puntata del serale di Amici 2021. I due comici hanno annunciato l’inizio della loro nuova trasmissione su Canale 5, ma hanno anche preso di mira Stefano De Martino, parlando della sua ex Belen Rodriguez.

Pio e Amedeo su De Martino

Pio e Amedeo, come ogni anno, ne avevano una per tutti. Hanno ironizzato su Rudy Zerbi, sempre presente in tutti i programmi di Maria De Filippi.

Hanno preso in giro Stash e gli hanno fatto gli auguri per essere diventato papà. “Facciamo un applauso a Stefano De Martino. Tanti auguri ancora che diventa di nuovo papà. Finalmente un fratellino per Santiago” hanno dichiarato, mandando tutto lo studio in imbarazzo. Hanno subito fatto della grande ironia sulla relazione tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, con cui la showgirl aspetta una bambina. “Ah non è suo? Non eri tu nella fotografia? Belén se li prende tutti uguali, non capisco.

Lei li prende li attacca alle orecchie e si fidanza. Come l’hai presa? Tutto a posto? Come si chiama? Antonio Spinacina? Ma state in buoni rapporti? Lo conosco, è un bravo ragazzo, fa il parrucchiere. No dico, dal parrucchiere si doveva… E lo shampoo non glielo potevi fare pure tu” hanno aggiunto Pio e Amedeo.

Stefano De Martino si è molto divertito, ma ha preferito non esporsi. “È un lavoro non ridere alle loro battute perché se io rido troppo rischio di offendere qualcuno, ma mi fanno ridere. Se rido poco si offendono loro” ha spiegato il ballerino. “L’hai presa in maniera sportiva, bravo” si sono complimentati Pio e Amedeo. Il duo comico ha voluto presentare “Felicissima sera” un nuovo programma che andrà in onda dal 16 aprile su Canale 5. I due hanno sottolineato in modo ironico che al giorno d’oggi non si può più dire niente in televisione che scattano le polemiche e a volte anche le denunce. Sono stati come sempre molto divertenti. Un siparietto di grande divertimento in una puntata piena di tensione.