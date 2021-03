Sulla base di alcune indiscrezioni, tra i giudici del Serale di Amici 20 di Maria De Filippi, ci sarà anche il conduttore e ballerino Stefano De Martino.

L’emittente televisiva Mediaset trasmetterà, a breve, nove puntate del Serale di Amici 20: il regolamento della gara è avvolto, per ora, nel mistero così come l’identità dei futuri giudici coinvolti. Per questo motivo, quindi, i fan dello showsono in fermento e si stanno interrogando circa il ritorno del ballerino Stefano De Martino.

Serale Amici 20, il nuovo regolamento di gara

Il prossimo sabato 20 marzo 2021 andrà in onda, su Canale 5, la prima puntata del Serale di Amici 20, uno dei programmi che si ricollegano al volto di Maria De Filippi. Il Serale verrà trasmesso per un totale di nove appuntamenti, dominando quindi il sabato sera di Mediaset fino alla fine del mese di maggio.

Le modalità che caratterizzeranno lo svolgimento del Serale di Amici 20 saranno delineate tramite un preciso regolamento di gara che verrà reso noto nel corso dei prossimi giorni.

Il regolamento, col trascorrere delle edizioni dello show, ha subito innumerevoli variazioni e stravolgimenti. A questo proposito, infatti, si vocifera che potrebbero tornare in auge vecchie abitudini del reality come, ad esempio, la divisione dei ragazzi in due squadre capitanate da due direttoriartistici o ripresentare lo schema che ha travolto l’edizione passata, dominata da un autentico tutti contro tutti. In questo contesto, però, c’è anche chi sostiene che Maria De Filippi potrebbe avere in serbo, per i fan del programma, qualcosa di estremamente innovativo e inatteso.

Stefano De Martino giudice: la decisione di Maria De Filippi

In relazione all’identità dei giudici del Serale di Amici 20, il portale 361Magazine ha rivelato che Stefano De Martino potrebbe partecipare al reality in qualità di giudice, su espressa richiesta di Maria De Filippi. Sulla base delle prime indiscrezioni sinora rilasciate, il conduttore di Stasera Tutto è Possibile dovrebbe essere presente a otto delle novepuntate previste in palinsesto.

Stefano De Martino è divenuto noto al pubblico proprio grazie alla sua partecipazione alla nona edizione di Amici di Maria De Filippi. All’epoca, venne eliminato in semifinale, classificandosi però primo tra i ballerini. L’anno dopo, divenne ballerino professionista del programma: ruolo che mantenne fino al 2015, anno in cui iniziò a condurre il daytime. In tempi più recenti, poi, Stefano De Martino è stato scelto per condurre programmi in prima serata come Made in Sud, La notte della Taranta, Stasera Tutto è Possibile e il Festival di Castrocaro.