"Americani lascino la Bielorussia": l'appello dell'ambasciata USA

Alla luce della chiusura di due varchi alla frontiera tra Lituania e la Bielorussia, il Governo statunitense, attraverso la sua ambasciata a Minsk, ha lanciato un allarme chiedendo ai suoi concittadini di lasciare quanto prima il Paese. Nella nota pubblicata sui canali ufficiali dell’Ambasciata statunitense è stato contestualmente chiesto di non viaggiare in Bielorussia. Ricordiamo che solo qualche giorno fa, il presidente bielorusso Lukashenko aveva dichiarato in una intervista rilasciata ad una giornalista ucraina che la Bielorussia non sarebbe entrata in guerra a meno che “l’Ucraina non superi il confine”.

Bielorussia, l’appello dell’ambasciata USA ai connazionali

L’ambasciata statutinense ha spiegato nel documento che nella giornata del 18 agosto “il governo lituano ha chiuso due valichi di frontiera con la Bielorussia a Tverecius / Vidzy e Sumskas / Losha”. Sono rimasti invece aperti al transito i varchi di frontiera “a Lavoriskes / Kotlova, Medininkai / Kamenny, Raigardas / Privalka e Salcininkai / Beniakoni”. Ad ogni modo nella nota è stato precisato che i Governi della Polonia, Lituania e Lettonia potrebbero procedere con l’ulteriore chiusura di varchi posti al confine con la Bielorussia.

L’ambasciata USA: “Non recatevi in Bielorussia”

Non ultimo – si legge nella nota – i cittadini USA sono stati invitati a non viaggiare in Bielorussia e questo per via delle “continue facilitazioni da parte delle autorità bielorusse sugli attacchi non giustificati dalla Russia sull’Ucraina”, nonché “all’applicazione arbitraria delle leggi locali, al potenziale di disordini civili, al rischio di detenzione e alla limitata capacità di assistere i cittadini statunitensi che risiedono o viaggiano in Bielorussia”.

In conclusione, hanno raccomandato: “I cittadini statunitensi in Bielorussia dovrebbero partire immediatamente. Prendete in considerazione la partenza attraverso i rimanenti valichi di frontiera con la Lituania e la Lettonia o in aereo. I cittadini statunitensi non possono entrare in Polonia via terra dalla Bielorussia. Non viaggiare in Russia o in Ucraina”.