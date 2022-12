AMG Elettrica: i valori di un'azienda al passo con i tempi

Negli ultimi anni abbiamo potuto vedere come la crisi ambientale stia aumentando, procurando sempre più danni. Tutti gli uomini devono iniziare a fare un passo indietro, cercando soluzioni sostenibili e non nocive.

Negli ultimi anni abbiamo potuto vedere come la crisi ambientale stia aumentando, procurando sempre più danni. Tutti gli uomini devono iniziare a fare un passo indietro, cercando soluzioni sostenibili e non nocive. Ognuno nel quotidiano dovrebbe avere sane abitudini da portare avanti, ma le aziende sono quelle che dovrebbero interrogarsi su come stanno gestendo le risorse, lo smaltimento dei rifiuti, la scelta dei materiali. Eliminare la plastica non basta, è necessario rivedere tutto il sistema aziendale e renderlo più ecologico, a partire dagli edifici, inserendo ad esempio dei pannelli fotovoltaici di AMG ELETTRICA, azienda specializzata in materiale fotovoltaico ed elettrico. I servizi offerti dalla società sono i seguenti:

-Servizio di fornitura materiali fotovoltaici per applicazione impianti on-grid e off-grid

-Servizio di fornitura dei materiali elettrici

-Servizio di consulenza e programmazione degli impianti fotovoltaici

Perché scegliere AMG Elettrica per il tuo impianto fotovoltaico

Tra le soluzioni più ecologiche che possiamo adottare c’è l’installazione di un impianto fotovoltaico, scegliendo il giusto materiale proposto da AMG Elettrica. Il primo motivo che spinge le persone a scegliere questo tipo di impianto è la riduzione dei costi, un fattore importante visti gli aumenti delle bollette nell’ultimo periodo. Produrre autonomamente la propria energia garantisce notevoli benefici e in pochi anni si riesce ad ammortizzare il prezzo dell’installazione dell’intero impianto, recuperando i soldi spesi.

Inoltre, grazie agli incentivi fiscali finalizzati alla diffusione di energie rinnovabili, l’investimento diventa ancora meno impegnativo. L’importante è rivolgersi ad un’azienda sicura come AMG Elettrica, che vende ottimo materiale per gli impianti fotovoltaici, rendendoli sicuri e all’avanguardia.

Il tempo di rientro dei costi dipende da quanto è alta la somma investita e da altre variabili, ma solitamente ci vogliono almeno dieci anni. Più passa il tempo, più i prezzi del fotovoltaico diminuiscono, per via della diffusione delle energie eco green. Per incentivare l’installazione di impianti fotovoltaici, l’iva che viene applicata sulla fatturazione è ridotta al dieci percento. Le detrazioni fiscali sono aumentate dal 2014 e oggi un impianto fotovoltaico chiavi in mano costa la metà del prezzo iniziale grazie alle agevolazioni, un bel passo avanti per aiutare soprattutto le nuove generazioni che acquistano casa e decidono di optare per questo impianto.

Sono previste anche assicurazioni e garanzie a lungo termine, sia sulla produzione di energia che sul prodotto. Dato che negli ultimi anni il costo dell’energia elettrica è aumentato molto, una soluzione come questa ci permette di autoprodurre l’energia abbattendo i costi in bolletta. L’impianto fotovoltaico può diventare un valido aiuto nel corso degli anni, soprattutto perché la situazione economica in Italia non sembra progredire. Oltre a risparmiare, è possibile anche scambiare o vendere l’energia in eccesso, in modo da ottenere un ritorno economico.

L’impianto fotovoltaico è un investimento che fa bene al pianeta

Come abbiamo visto, un impianto fotovoltaico può farci risparmiare in termini economici, ma è vantaggioso anche per quanto riguarda il benessere del pianeta. L’inquinamento viene ridotto: a differenza della combustione delle fonti di origine fossile che creano un forte impatto nell’ecosistema, l’energia solare è una fonte rinnovabile ed inesauribile. Si tratta di una soluzione sostenibile, dato che l’energia viene prodotta nello stesso posto in cui viene consumata, eliminando anche i costi e le dispersioni dovute al trasporto. Scegliere soluzioni sostenibili oggi non può più essere considerato un piano B, ognuno dovrebbe cercare di fare la differenza con le risorse e le possibilità che ha a disposizione. Questo non vuol dire rinunciare al comfort, ma fare semplicemente degli investimenti diversi e ben ponderati.

Anche il fotovoltaico non è un impianto perfetto e presenta degli svantaggi, come l’intermittenza dell’accumulo di energia che però dipende dalla stagione, dato che in inverno e durante la notte la produzione è minore. Quando si installa un impianto come questo è quindi necessario pensare anche ad un sistema di accumulo dell’energia, altrimenti non è possibile conservare l’energia per quando è necessaria. Si tratta comunque di un problema risolvibile su cui si può decidere di investire per il benessere del pianeta e per il proprio portafoglio! Gli impianti fotovoltaici esistono da tanto tempo ma vengono sempre migliorati, per garantire alle persone più vantaggi.