Continua a far discutere quanto accaduto durante la puntata di Capodanno ad Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi.

I fatti che si sono verificati durante la notte di San Silvestro hanno tenuto banco in occasione dell’ultima puntata del format andata in onda nel primo pomeriggio di domenica 15 gennaio.

Amici 22, cos’è successo a Capodanno: il discorso di Maria De Filippi durante la puntata

Entrando nello studio di Amici, Maria De Filippi è apparsa alquanto tesa e, dopo aver salutato pubblico e maestri, ha esordito affermando: “Questa è una puntata un po’ particolare, diciamo così.

Dico sul serio e non con gioia perché sono successe delle cose all’interno della scuola”.

Focalizzando l’attenzione del pubblico in studio e da casa sui banchi degli allievi di Amici, la conduttrice ha precisato: “Se vedete i banchi, trovate qualcuno che non c’è. Giusto? Ok. E li farei entrare. Quindi facciamo entrare Tommy Dali, Valeria, Samu, Wax, Maddalena e NDG. Vi mettete qua davanti ai prof – e ha aggiunto –. Voi sapete perfettamente quello che avete fatto.

I professori hanno visto un filmato, anche i vostri compagni lo hanno visto, insieme a voi peraltro”.

I provvedimenti della produzione

A questo punto, la De Filippi ha riferito ai ragazzi di aver deciso di non rimandare in onda il video incriminato per tutelare i tanti ragazzi che seguono il programma. “Ho deciso di non mandarlo in onda ve lo dico subito. L’ho deciso sia per voi che per i ragazzi che seguono il programma”, ha detto.

“Adesso non voglio giudicare quello che avete fatto. Quello che sicuramente vi dico è che non è un atteggiamento responsabile maturo all’interno di questo programma. Soprattutto rispetto a quello che il programma vi chiede”.

La conduttrice, quindi, ha annunciato che la produzione ha preso dei provvedimenti contri i sei ragazzi e, prima di annunciarli, ha fatto posizionare in studio degli sgabelli per far sedere gli allievi.

La conduttrice, quindi, ha annunciato che la produzione ha preso dei provvedimenti contri i sei ragazzi e, prima di annunciarli, ha fatto posizionare in studio degli sgabelli per far sedere gli allievi.

“Vi leggo quello che c’è scritto: ‘Il comportamento di Tommy Dali, Wax, NDG, Valeria, Maddalena e Samu ha dimostrato totale mancanza di maturità e responsabilità che non può non avere delle conseguenze proporzionate agli eventi. Per questo motivo la produzione ha deciso che Tommy, Wax, NDG, Valeria, Maddalena e Samu sostengano oggi stesso delle sfide immediate giudicate da giudici esterni contro dei candidati scelti dalla produzione’”.

Amici 22, la centralità del corpo docenti sulla punizione dopo il Capodanno-gate

Dopo aver presentato i sei sfidanti scelti dalla produzione, Maria De Filippi ha aggiunto: “Questo è quello che ha deciso la produzione. Rimane però il fatto che ci sono dei professori, no? Quindi la produzione, pur avendo deciso per la sfida immediata, ribadisce la centralità del corpo docente nel percorso degli allievi della scuola ciascun professore può dunque decidere in merito al proprio allievo coinvolto laddove ritenesse di agire diversamente rispetto a quanto deciso dalla produzione optando per eliminazione, sospensione o qualsiasi altro provvedimento considerato opportuno”.

In particolare, la De Filippi ha anticipato che Lorella Cuccarini ha già deciso il provvedimento da adottare nei confronti della sua allieva Valeria, di cui la produzione è già al corrente. La decisione, tuttavia, non è stata subito svelata.

Zerby a Tommy dopo Capodanno: “Il video è l’apice gravissimo di una condotta sempre al limite”

La conduttrice, infatti, ha scelto di dare prima la parola a Rudy Zerbi che, dopo aver fatto alzare Tommy e averlo fatto posizionare al centro dello studio, ha affermato: “Come ha detto Maria, il filmato l’abbiamo visto anche noi. Il filmato è l’apice gravissimo di una condotta che va avanti in questo modo dall’inizio del programma. In ogni momento dove c’è stato un provvedimento che abbiamo preso, tu eri coinvolto. Stai dimostrando, hai dimostrato dall’inizio, immaturità, poca responsabilità, poco attaccamento a quelli che sono tutti i mezzi che il programma ti mette a disposizione. Ribadisco: il filmato è proprio l’apice di una condotta che mi ha sempre abbastanza sconcertato. Io, Maria, annullo la sfida e vorrei che lui uscisse subito dal programma.

“Te l’aspettavi, giusto?”, ha chiesto la conduttrice a Tommy. Il ragazzo, allora, ha risposto: “Era una delle possibilità. Io volevo dire una cosa: pensavo di essere uscito da un certo tipo di mentalità e ne sono uscito ma non del tutto”.

Rivolgendosi al professore, poi, Tommy ha aggiunto: “Ho provato a scriverti: in un gesto torna, in un certo tipo di comportamento, ho fatto tanti passi in avanti da quando sono qua perché io so da dove arrivo, so da dove vengo e so anche dove voglio arrivare. So che per farlo devo rigare dritto e ho provato con tutto me stesso a farlo. Ho sbagliato. Sono ricaduto più e più volte. Mi dispiace per questo. Mi dispiace perché hai creduto in me dal primo giorno. Mi dispiace per me stesso, in primis. E come dice il pezzo: “finisce bene”, ok? In questo caso, questa parentesi non è finita al meglio però io mi porto a casa tante cose belle di questo programma. Mi porto a casa tanti insegnamenti, tanti miglioramenti personali e a livello di musica e se non finisce male vuol dire che non è finita. Quindi sentirete ancora parlare di me, questo è sicuro”.

Tommy lascia Amici 22, Zerbi si infuria per la reazione degli altri ragazzi del Capodanno Gate

Maria De Filippi, quindi, ha salutato Tommy e lo ha invitato a lasciare lo studio. Prima di andare via, il ragazzo è stato raggiunto dagli altri allievi coinvolti ne Capodanno-gate. Il gruppo si è scambiato abbraccia tra le lacrime.

L’atteggiamento dei giovani ha indispettito Zerbi che, subito dopo l’uscita di scena di Tommy, ha tuonato: “Visto che siete tutti coinvolti, credo che in questo momento dovreste essere responsabili. Invece di fare gli abbracci da amici veri, avreste dovuto essere amici l’uno con l’altro evitandovi quello che sta per succedere. Quindi starei un po’ più tranquilli ragazzi, perché siete anche un po’ ipocriti quando fate così – e ha sottolineato –. Volersi bene significa aiutarsi anche a non fare le cazzate, ok?”.

Subito dopo, la conduttrice ha dato il via alla sfida di Samu.