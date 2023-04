Amici 22, perché Francesca Tocca non balla più? Cosa emerge dalle parole di De Filippi

Nell’ultima puntata di Amici di Maria De Filippi andata in onda sabato 8 aprile c’è stato un ritorno tanto inatteso, quanto gradito. La ballerina Francesca Tocca è tornata a danzare dopo un lungo periodo di assenza dallo studio del talent di Canale 5.

Eppure solo in questi ultimi giorni è stato trapelato il motivo per il quale l’artista non ballasse più. Le parole di Maria De Filippi ci raccontano molto del vissuto e del periodo non certo certo facile affrontato da Francesca.

Amici 22, Francesca Tocca: il motivo della lunga assenza dal palco

Nei mesi scorsi Francesca Tocca aveva affrontato un brutto infortunio al piede che aveva richiesto dei tempi di recupero molto lunghi. Per fortuna le cose si stanno pian piano sistemando: il momento del ritorno sul palco dell’artista è stato tanto intenso quanto speciale. La giovane ha danzato con il marito Raimondo Todaro in un passo a due che è stato accompagnato dalla splendida voce di Arisa che ha cantato uno dei suoi successi più famosi: “La notte”.

Maria De Filippi: “Felice di rivederti ballare”

Appena terminata l’esibizione Maria De Filippi, visibilmente emozionata, si è detta lieta di aver potuto rivedere la ballerina: “Volevo dirti pubblicamente che sono felice di rivederti ballare. Sei sempre bravissima. Sono davvero contenta”.

Le parole del marito Raimondo Todaro sui social ci hanno raccontato un altro aspetto del ritorno di Francesca Tocca in scena, ossia quello delle prove: “dopo tantissimi anni abbiamo fatto qualche ora di sala prove come si deve e condividere con te il palco di Amici è stata un’emozione indescrivibile”.