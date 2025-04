Doppia eliminazione e tensione tra gli allievi

La quinta puntata di Amici 24 ha portato con sé una ventata di emozioni e colpi di scena, culminando in una doppia eliminazione che ha scombussolato le dinamiche del talent show. Maria De Filippi ha deciso di tornare a questo format, riducendo il numero di concorrenti e aumentando la tensione tra gli allievi.

La prima eliminata è stata la ballerina Francesca Bosco, parte della squadra capitanata da Anna Pettinelli e Deborah Lettieri. La sua uscita è avvenuta dopo un acceso scontro a tre, che ha visto coinvolti anche Nicolò Filippucci e TrigNO.

Le sfide e le performance

Durante il ballottaggio finale, Nicolò ha avuto la meglio, esibendosi in un brano di The Weeknd, mentre TrigNO ha cantato Iris e ha sfidato Francesca con Angel. Quest’ultima ha risposto con una coreografia innovativa, utilizzando una porta come elemento scenico, danzando sulle note de La Cura Per Me. La tensione era palpabile, e il pubblico ha seguito con attenzione ogni momento, consapevole che il destino di Francesca era ormai segnato.

Le anticipazioni e le indiscrezioni

Il secondo eliminato è stato rivelato solo durante la puntata, mantenendo alta l’attesa tra i telespettatori. Al ballottaggio finale sono finiti TrigNO e Senza Cri, con le indiscrezioni che suggerivano l’uscita della cantante. Secondo quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni, Senza Cri sarebbe stata l’eliminata, ma solo il tempo avrebbe confermato questa notizia. Con la partenza di Francesca e Senza Cri, il numero degli allievi in gara si è ridotto a otto: Antonia Nocca, Jacopo Sol, Nicolò Filippucci, TrigNO, Alessia Pecchia, Chiara Bacci, Daniele Doria e Francesco Fasano.

Le dinamiche nella casa di The Couple

Nel frattempo, all’interno della casa di The Couple, Pierangelo Greco ha espresso dubbi sulla sincerità di Antonino Spinalbese, definendolo un astuto stratega. Le tensioni tra i concorrenti non si limitano solo al talento, ma si estendono anche a relazioni e alleanze, rendendo il clima sempre più competitivo. In questo contesto, molti artisti ricorrono a gesti scaramantici e pratiche di buon auspicio, cercando di attirare la fortuna durante le loro esibizioni.

Il futuro del programma e le aspettative

Con l’avvicinarsi delle fasi finali, le aspettative per il futuro di Amici 24 sono alte. Gli eliminati di questa puntata hanno lasciato un segno, ma gli otto concorrenti rimasti sono pronti a dare il massimo per conquistare il pubblico e la giuria. La tensione è palpabile e ogni esibizione potrebbe rivelarsi decisiva per il loro percorso. I fan del programma attendono con ansia le prossime puntate, sperando di assistere a nuove sorprese e colpi di scena.