Le eliminazioni della quinta puntata

Durante la registrazione della quinta puntata del Serale di Amici 24, trasmessa su Canale 5, si sono verificate due eliminazioni che hanno sorpreso il pubblico. La ballerina Francesca Bosco è stata costretta ad abbandonare il programma, mentre i cantanti Senza Cri e TrigNo si sono trovati al ballottaggio finale.

Secondo le indiscrezioni, la giovane cantante Senza Cri sarebbe stata la seconda eliminata della serata, lasciando TrigNo in gara.

Il ballottaggio e i favoriti

Il format del programma prevede che al ballottaggio finale partecipino tre concorrenti. In questa occasione, oltre a Senza Cri e TrigNo, era presente anche il danzatore Francesco Fasano, che ha ottenuto la permanenza nel talent show. Fasano è considerato uno dei favoriti per la vittoria finale, insieme ad altri concorrenti come Alessia Pecchia e Nicolò Filippucci. La loro performance ha catturato l’attenzione del pubblico e delle giurie, rendendoli contendenti forti per il titolo.

Le reazioni alle eliminazioni

La reazione di Francesca Bosco all’eliminazione è stata di delusione, ma nonostante ciò, ha ricevuto notizie incoraggianti. Maria De Filippi le ha comunicato che ha ricevuto due proposte professionali significative: una da Budapest Dance e l’altra per un tour di otto date in Sicilia. Questo potrebbe rappresentare un nuovo inizio per la giovane ballerina, che ha dimostrato talento e passione durante il suo percorso nel programma.

Il guanto di sfida tra i professori

Un altro momento saliente della puntata è stato il guanto di sfida tra i professori, dove Anna Pettinelli ha trionfato nuovamente. La sua esibizione con Deborah Lettieri ha impressionato sia il pubblico che i giudici, dimostrando l’alta qualità delle performance all’interno del programma. Questo evento ha aggiunto ulteriore tensione e competizione tra i membri del cast, rendendo il clima del talent show ancora più avvincente.