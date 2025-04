Un serale ricco di emozioni

La quinta puntata del Serale di Amici 24 ha portato con sé un carico di emozioni e tensioni, culminando in due eliminazioni che hanno scosso il pubblico e gli allievi. Ospite della serata è stata Giordana Angi, che ha presentato il suo nuovo singolo Strade, aggiungendo un tocco musicale all’atmosfera già carica di adrenalina. La produzione, come anticipato, ha deciso di procedere con due eliminazioni, una delle quali è stata rivelata in studio e l’altra nella Casetta, creando un clima di suspense tra i concorrenti.

Le sfide e le eliminazioni

Durante la prima manche, le squadre Zerbi-Cele e Petti-Letti si sono sfidate, portando a un ballottaggio finale che ha visto coinvolti Francesca, Nicolò e TrigNo. La ballerina Francesca è stata la prima a dover lasciare il talent show, mentre la tensione è aumentata quando TrigNo e Senza Cri si sono trovati a rischio eliminazione. Le lacrime e le emozioni hanno caratterizzato questo momento, con i concorrenti che hanno mostrato il loro attaccamento al programma e ai loro sogni.

Momenti di tensione e supporto tra i concorrenti

La terza manche ha visto un acceso scontro tra Cucca-Lo e Zerbi-Cele, con il ballerino Emanuel Lo che ha espresso il suo disappunto riguardo ai guanti di sfida assegnati da Alessandra. La competizione si è intensificata, portando Senza Cri e TrigNo a un ballottaggio finale. La tensione era palpabile, con Chiara che cercava di supportare TrigNo, mentre Francesca, nonostante l’eliminazione, ha ricevuto due proposte interessanti per il suo futuro, dimostrando che la sua carriera non finisce qui.

Un finale carico di emozioni

Il finale della puntata ha riservato momenti toccanti, con Alessia Pecchia e Antonia che non sono riuscite a trattenere le lacrime. La vittoria nel Guanto di sfida è andata ancora una volta ad Anna Pettinelli, che ha sorpreso tutti con un’esibizione spettacolare. Nicolò, visibilmente emozionato, ha mostrato il suo lato più vulnerabile, mentre Francesco ha vinto una borsa di studio di Enel, un riconoscimento che potrebbe aprirgli nuove porte nel mondo della musica. La serata si è conclusa con un mix di gioia e tristezza, lasciando il pubblico in attesa della prossima puntata.