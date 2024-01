Amici, anticipazioni domenica 14 gennaio: cosa accadrà in puntata? Maria svela anche che fine hanno fatto Mew e Matthew.

Domenica 14 gennaio 2024 va in onda una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi. Considerando che la registrazione è andata in scena giovedì 11 gennaio, conosciamo già le anticipazioni. Vediamo cosa accadrà in studio.

Amici: anticipazioni della puntata di domenica 14 gennaio

Giovedì 11 gennaio 2024 c’è stata una nuova registrazione di Amici, che andrà in onda su Canale 5 domenica 14 gennaio. Stando alle anticipazioni fornite da SuperGuidaTv, sappiamo che sarà un appuntamento imperdibile. Ospiti musicali sono stati Alberto Urso e Matteo Romano, mentre i giudici delle prove sono stati Anbeta e Samantha Togni per il ballo e Arisa per il canto.

Amici, anticipazioni: gli esiti di sfide e gare

Per quanto riguarda le sfide di Amici della puntata del 14 gennaio, Dustin ha trionfato, mentre Kumo, Giovanni, Petit e Martina hanno dovuto affrontare un’altra prova. Giovanni ha sfidato una ragazza di nome Martina e ha vinto, mentre Kumo ha avuto la mieglio con Alessandro. Di seguito, la classifica della gara di canto:

Martina – Luce di Mengoni Holden – Leave the Door Open di Bruno Mars Malia Ayle – Calcutta Mida – Vertigine di Elodie Sarah – Control Petit – A far l’amore comincia tu. Lil Jolie – La collina dei ciliegi di Lucio Battisti.

Di seguito, la classifica della gara di ballo:

Dustin Marisol Lucia Giovanni Gaia Simone/Sofia Nicholas.

Amici, anticipazioni: che fine hanno fatto Mew e Matthew?

I fan di Amici, ormai da giorni, si fanno una domanda: che fine hanno fatto Mew e Matthew? I due ragazzi hanno abbandonato la scuola e Maria De Filippi non ha dato altre informazioni, limitando a sottolineare che sono usciti per “motivi personali“.