Anna Pettinelli nella terza puntata del serale ha criticato ancora una volta Sarah per il suo modo di cantare, aggiungendo stavolta che a suo avviso «si muove come una Lolita 3.0».

Anna Pettinelli ha riproposto un nuovo guanto di sfida contro Sarah, nella terza puntata del serale e la conduttrice ha letto la lettera di motivazione in cui in particolare la docente all’allieva diceva:

«Dire ad una persona sei una Lolita quando canti, è un po’ come dire che di sostanza non c’è niente, non è che sia proprio una cosa bella da dire. Io sono così, non la Lolita, non sono una tipo Lil che fa pezzi impegnati, non sono una che va sul cantautorato, mi piace giocare sui pezzi, quindi non penso sia un di più o un di meno, mi piace fare cose così, non penso di avere a che fare con nessuno dei cantanti. Ognuno di noi ha una personalità diversa rispetto agli altri, io magari posso essere identificata nel gruppo come quella un po’ più fresca, più giovane, poi dipende da brano a brano, però se un brano mi dà l’opportunità di fare certe cose, lo interpreto a modo mio».