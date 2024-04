Nel corso della terza puntata del serale di Amici 23 si è accesa la miccia tra le due docenti di canto, Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini. La nota speaker radiofonica ha lanciato nella prima parte della serata un guanto di sfida tra i due cantanti Mida e Martina che è stato poi annullato in quanto giudicato non equo. Nel confronto è stato coinvolto anche il giudice Cristiano Malgioglio che ha a sua volta avviato una lite con Anna Pettinelli.

Amici 23, scontro tra Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli: cosa è successo

Anna Pettinelli ha lanciato il guanto di sfida che è stato accompagnato, come di consueto, dalle motivazioni che hanno portato il docente di turno a schierare nello scontro quei determinati allievi. La scelta della speaker non è stata presa bene da Lorella Cuccarini che ha immediatamente spiegato perché non c’era equità in quel guanto di sfida: “Ora ti devi stare zitta perché sei brava a buttarla in caciara. Dammi due minuti però taci, chiamiamo le cose con il loro nome. Ritorni a fare un guanto che in realtà è sull’intonazione: un guanto da una prof che ha fatto entrare un suo allievo dicendo sei stonato come una campana, ma emozioni non lo capisco. Quella prof lì dove è finita? Hai uno sdoppiamento della personalità?”.

Cristiano Malgioglio e Michele Bravi intervengono

Lorella Cuccarini ha trovato la difesa di Cristiano Malgioglio che ha giudicato la voce di Mida positivamente: “Ma quanti caffè ha bevuto. Io ho un udito come quello degli elefanti, Mida canta molto bene, mi fai venire il sangue alla testa […] Non puoi togliere la personalità a una persona”.

Anche l’altro giudice Michele Bravi, pur mantenendo un tono di voce più pacato ha preso le parti di Lorella Cuccarini: “Non è equo, fosse stato un guanto sull’interpretazione dove Mida è libero di fare quello che vuole avrei detto di sì. Anna parti sempre dalle premesse sbagliate, l’auto-tune è a tutti gli effetti uno strumento creativo, è una cifra stilistica. Non posso giudicare una gara di intonazione, Mida l’ha sempre usato in maniera creativa”.