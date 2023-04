Amici, le anticipazioni sugli eliminati della sesta puntata

Sabato 22 aprile 2023 verrà trasmessa la sesta puntata del serale di Amici di Maria De Filippi, registrata due giorni prima. Quali sono le anticipazioni sui concorrenti eliminati?

Gli eliminati delle scorse puntate di Amici

Nella prima puntata, sono stati eliminati Megan Ria e NDG. Doppia eliminazione anche nella seconda, quando a lasciare il talent show di Canale 5 sono stati Gianmarco Petrelli e Piccolo G, mentre nella terza puntata è stato eliminato Samuele Segreto. Nella quarta puntata, è uscito Alessio Cavaliere, nella quinta Federica Andreani.

Cricca e Ramon Agnelli sono in ballottaggio

Secondo le anticipazioni ufficiali rilasciate da Amici News, anche nella sesta puntata ci sarà solamente un eliminato. Per questo motivo, i telespettatori dovranno aspettare la fine della serata e il classico annuncio di Maria De Filippi ai ragazzi in casetta per sapere chi dovrà lasciare il programma.

In ballottaggio ci sono Cricca e Ramon Agnelli. Uno dei due non andrà alla puntata successiva. Gli altri alunni rimasti in gara sono: Aaron, Angelina Mango, Isobel Kinnear, Maddalena Svevi, Mattia Zenzola e Wax.

