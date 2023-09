Anastasia Kuzmina, molestie mentre è alla Posta: scatta la denuncia

La ballerina Anastasia Kuzmina ha denunciato pubblicamente un grave episodio accadutole in pieno giorno mentre si trovava alle Poste.

Anastasia Kuzmina: l’episodio alle Poste

Anastasia Kuzmina ha voluto denunciare pubblicamente un grave episodio che le è capitato alcuni giorni fa, mentre si trovava alle Poste. La ballerina ha confessato che una volta recatasi allo sportello, con uno scusa, l’a persona che avrebbe dovuto occuparsi della sua spedizione le ha mostrato una foto dei suoi genitali sullo smartphone. La ballerina, furiosa, si sarebbe allontanata, e solo un giorno più tardi avrebbe trovato la forza di tornare alle Poste e denunciare quanto accaduto. “Mi chiede se so tagliare i video visto che sono giovane. Mi ha chiesto di aiutarlo dicendomi: “Ti scandalizzi?”. Io dico di no perché pensavo che la domanda fosse: “Ti scandalizzi a tagliare il video?”, ha confessato il volto tv, e ancora: “Mi sentivo troppo male e sono tornata a casa”.

Dopo aver raccontato l’accaduto, la ballerina ha lanciato un appello ai suoi fan e ha affermato: “I lupi non si incontrano solo quando sei ubriaca e svestita di notte, li incontri anche alle poste, per strada in pieno giorno. E hai sempre paura, molti non capiscono che una donna ha sempre paura”. In tanti sui social hanno lodato il suo messaggio e le hanno espresso la loro solidarietà.